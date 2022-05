Pizza Festival Vicenza: 24 pizzaiuoli sforneranno sfiziosità per tutti i gusti

L'originale Pizza Festival di Vicenza che si svolgerà in Campo Marzio da venerdì 20 a domenica 22 maggio 2022 sarà una vera e propria festa della pizza preparate in tutti i suoi gusti e versioni, dalla classica napoletana, alla gourmet, alla siciliana, alla più sottile Toscana.

Otto forni, sempre accesi, 24 pizzaiuoli che impasteranno, inforneranno e serviranno pizze da mezzogiorno alla sera, senza interruzione, portando in piazza la bontà e la genuinità della pizza.

Non mancherà lo street food con un banco di carne alla griglia, fritto ascolano e fish&chips.

Musica, spettacoli e divertimento per bambini e famiglie saranno presenti al Pizza Festival.

Inoltre, all'interno della manifestazione, sarà presenta un'area bimbi gratuita, dove i fanciulli potranno giocare, colorare e partecipare ai laboratori.

ORARI FESTIVAL:

• VENERDI' 20 MAGGIO 18,00 – 24,00

• SABATO 21 MAGGIO 12,00 – 24,00

• DOMENICA 22 MAGGIO 12,00 – 24,00

Il programma del Pizza Festival e confermato anche in caso di pioggia, l'ingresso agli stand, l'area bambini e agli spettacoli e GRATUITO per tutti i giorni della manifestazione.

BONTA' E TRADIZIONE

In campo l’eccellenza della tradizione dell’arte della pizza, realizzata con i migliori prodotti, i piu sani e gustosi, per offrire il sapore autentico del più italiano tra prodotti culinari.

Direttamente dalla Campania saranno presenti il Maestro Pizzaiolo Carmine Marrazzo, il Maestro Pizzaiolo Pizzaiolo Antonio Romeo, il Maestro Pizzaiolo Salvatore Greco, il campione d'Italia 2016 Vittorio Astorino, gli astri nascenti Vincenzo Romeo e Andrea Marino e molti altri...

La Pizza oramai simbolo della semplicità ma anche della italianità e uno degli alimenti che rappresenta maggiormente in tutto il mondo il nostro paese, e mangiata e apprezzata da qualunque popolo, ed il suo consumo ogni anno e in continua crescita.

Nell’ambito della manifestazione ci sara uno stand dedicato alla birra italiana e degli stand Food con prodotti “Amici della Pizza” come pizza fritta, sfogliatelle e panzerotti e operatori food con grigliate (per chi non gradisse la pizza) e gnocco fritto.

LA LOCATION CAMPO MARZO (VIALE DALMAZIA)

Campo Marzo è uno dei parchi con maggior estensione, da secoli di proprietà comunale. Sorge a poca distanza dal centro storico di Vicenza, a ridosso della linea ferroviaria, alle pendici del Monte Berico.

PROGETTO E TOUR “PIZZA FESTIVAL”

Il progetto PIZZA FESTIVAL e un'idea della Pizza Festival in Tour, prima società a credere nel progetto itinerante della Pizza in Tour.

Il Tour di eventi ha come obiettivo quello di far conoscere l’Arte della Pizza ma anche di coinvolgere attivamente gli appassionati nelle principali piazze italiane.

PIZZA PATRIMONIO UNESCO

Il 4 febbraio 2010, la PIZZA e stata ufficialmente riconosciuta come Specialita tradizionale garantita della Comunita Europea, n e l 2 0 1 7 il Comitato Intergovernativo per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale dell’UNESCO ha riconosciuto:

“L’Arte del Pizzaiuolo Napoletano come parte del patrimonio culturale dell’Umanita trasmesso di generazione in generazione e continuamente ricreato, in grado di fornire alla comunita un senso di identita e continuita, e di promuovere il rispetto per le la diversita culturale e la creativita umana, secondo i criteri previsti dalla Convenzione Unesco del 2003”.