Festa della pizza a Montecchio: 16 pizzaiuoli, 8 forni sempre accesi

Indirizzo non disponibile

Arriva Pizza Festival a Montecchio Maggiore in Piazza Fraccon dal 16 al 18 giugno 2023.

L'originale Pizza Festival è una vera e propria festa della pizza, che saranno preparate in tutti i gusti e versioni, dalla classica napoletana, alla gourmet, alla pizza fritta.

Otto forni, sempre accesi, 16 pizzaiuoli che impasteranno, inforneranno e serviranno pizze, negli stand predisposti in Piazza Fraccon, da mezzogiorno alla sera, senza interruzione, portando in piazza la bontà e la genuinità della pizza.

Non mancherà lo street food con gnocco fritto, pizza fritta, cuoppo e dolci della tradizione napoletana

Direttamente dalla Campania saranno presenti il Maestro Pizzaiolo Antonio Romeo, il Maestro Pizzaiolo Salvatore Greco, il campione d'Italia 2016 Vittorio Astorino, gli astri nascenti Vincenzo Romeo e Gaetano Russo e molti altri.

La Pizza oramai simbolo della semplicità ma anche della italianità e uno degli alimenti che rappresenta maggiormente in tutto il mondo il nostro paese, e mangiata e apprezzata da qualunque popolo, ed il suo consumo ogni anno e in continua crescita.

Nell’ambito della manifestazione ci sara uno stand dedicato alla birra italiana e degli stand Food con prodotti “Amici della Pizza” come pizza fritta, sfogliatelle e panzerotti e operatori food con grigliate (per chi non gradisse la pizza) e gnocco fritto.

Sarà presente anche il Maestro Pizzaiuolo Antonio Romeo, titolare del brand "Napoli Centrale" con negozi in tutto il mondo.

In campo l’eccellenza della tradizione dell’arte della pizza, realizzata con i migliori prodotti, i piu sani e gustosi, per offrire il sapore autentico del più italiano tra prodotti culinari.

Musica, spettacoli e divertimento per bambini e famiglie, un'area bimbi gratuita, dove i fanciulli potranno giocare, colorare e partecipare ai laboratori.

Dj set tutte le sere dalle ore 20,30 alle 23,00

ORARI & GIORNI DEL FESTIVAL

- Venerdì 16 Giugno stand aperti dalle 18:00 alle 00:00

- Sabato 17 Giugno stand aperti dalle 12:00 alle 00:00

- Domenica 18 Giugno stand aperti dalle 12:00 alle 00:00

SERVIZI NO STOP

INGRESSO GRATUITO