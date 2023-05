Piselli di Lumignano: serate a tema nei ristoranti a maggio

Per tutto il mese di Maggio 2023 i ristoratori del Comune di Longare vi aspettano per proporvi i loro piatti a base di piselli di Lumignano.

La caratteristica particolare dei pregiatissimi piselli di Lumignano è sempre stata la dolcezza e la precocità, tanto che la leggenda vuole che il 25 aprile, festa di San Marco “Patrono della Serenissima” , fossero già sulla tavola del Doge a Venezia. Una volta i piselli coltivati per buona parte sul monte erano la fonte di reddito più cospicua per alcune famiglie. Negli anni ’39-’40 tre sere la settimana durante il mese di aprile e maggio si teneva il mercato nella corte antistante la “Trattoria ai Bisi da Conforto”.

Con “Alla scoperta dei piselli di Lumignano”, cinque ristoranti del territorio propongono in menu, per tutto il mese di maggio, i famosi “bisi” con una serie di piatti che affondano le radici nella storia, ma anche con nuove idee creative preparate dagli chef. A proporre l’iniziativa, in questi giorni entrata nel vivo, è il Comune di Longare, che ha coinvolto anche I Ristoratori di Vicenza Confcommercio. A maggio, dunque, l’invito è quello di assaggiarli in questi locali:

- Al Sole

Via Fontana Fozze 2, Castegnero

tel. 0444 730211

- Alla Vecia Priara

Via S. Nicolò 41, Arcugnano

tel. 0444 273017

- Le Quattro Stagioni

Via Roma 37, Longare

tel. 0444 554091

- La Botte del Covolo

Piazza Garzadori da Schio 2, Costozza

tel. 0444 555540

- La Corte dei Ciliegi

Via Alfonso Lamarmora 1, Longare

tel. 0444 953023

- Le Vescovane

Via S. Rocco 19, Longare

tel. 0444 273570

- Locanda Penaceto

Via Colderuga 24, Longare

tel. 0444 555353