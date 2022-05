Piselli di Lumignano: serate a tema nei ristoranti

Per tutto il mese di Maggio 2022 i ristoratori del Comune di Longare vi aspettano per proporvi i loro piatti a base di piselli di Lumignano.

ALLA SCOPERTA DEI PISELLI DI LUMIGNANO

Elenco ristoratori

Ai Lumi - Piazza Mazzaretto 8, Lumignano tel. 375 687 5296

La Botte del Covolo - Piazza Garzadori da Schio 2, Costozza tel. 0444 555540

La Corte dei Ciliegi - Via Alfonso Lamarmora 1, Longare tel. 0444 953023

Le Vescovane - Via S. Rocco 19, Longare tel. 0444 273570

Locanda Penaceto - Via Colderuga 24, Longare tel. 0444 555353

La caratteristica particolare dei pregiatissimi piselli di Lumignano è sempre stata la dolcezza e la precocità, tanto che la leggenda vuole che il 25 aprile, festa di San Marco “Patrono della Serenissima” , fossero già sulla tavola del Doge a Venezia.

Una volta i piselli coltivati per buona parte sul monte erano la fonte di reddito più cospicua per alcune famiglie. Negli anni ’39-’40 tre sere la settimana durante il mese di aprile e maggio si teneva il mercato nella corte antistante la “Trattoria ai Bisi da Conforto”.

Qui si scorgono gli orti a terrazze, le cosiddette ‘masiere’, dov’è tradizionale la coltura dei piselli, merito dei monaci Benedettini che probabilmente la avviarono in epoca medievale. Il clima dolce e la buona esposizione al sole resero proficua la coltura che attecchì e si diffuse in tutta la zona, permettendo la selezione di una varietà locale, denominata Bisi Verdoni, le cui piantine sono basse e non necessitano di sostegno e resistono bene al freddo invernale, mentre risentono delle gelate primaverili. I contadini di un tempo avevano capito di poter sfruttare il riverbero della roccia riscaldata dal sole per ottenere una produzione tanto precoce da essere inviata a Venezia per il banchetto del doge nel giorno della festa di San Marco, il 25 di aprile. Tradizionale era la consociazione del pisello con l’olivo e il vigneto, altre colture tipiche dei Berici, con reciproco vantaggio.

I “bisi de Lumignan” sono destinati totalmente al consumo fresco. Per questo la raccolta dei baccelli avviene quando il seme è ancora tenero, dolce, cioè quando i baccelli sono molto delicati; essa va da aprile a maggio