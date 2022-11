Pipe Dream: il grande jazz al Teatro Comunale di Thiene

Domenica 20 novembre 2022, alle 18.00 al Teatro Comunale, in concerto i PIPE DREAM, formazione internazionale frutto dell’incontro tra il leggendario violoncellista e cantante statunitense Hank Roberts e quattro tra i musicisti più creativi e trasversali della nuova scena italiana: Filippo Vignato, Zeno De Rossi, Pasquale Mirra e Giorgio Pacorig.

I cinque musicisti, uniti in una formazione dal suono singolare, capace di spaziare tra atmosfere cameristiche, groove, echi africani, new music e folk-rock statunitense. Tornano a Thiene dopo cinque anni per presentare il nuovo album ‘Blue Roads’ in uno speciale concerto nella preziosa cornice del Teatro Comunale.

Dichiara l’assessora alla Cultura, Ludovica Sartore:

«L’Amministrazione Comunale è ben lieta di sostenere l’iniziativa che si connota per un alto valore artistico e di ospitare nella splendida cornice del Teatro Comunale un concerto di Filippo Vignato, musicista talentuoso che porta con onore il nome di Thiene, sua città natale, sulla scena musicale europea».

Affermatasi come live band di grande impatto e dalla magica alchimia sin dal debutto sulle scene nell’autunno 2017 e poi toccando i più importanti festival italiani. L’ensemble ha trovato ulteriore conferma nella pubblicazione dell’eponimo album ‘Pipe Dream’ (2018) acclamato dalla critica italiana ed internazionale e segnalato come una delle migliori uscite dell’anno secondo i referendum di RaiRadio3, All About Jazz ed il Giornale della Musica. Nonché votato al secondo posto tra i ‘Dischi dell’anno’ al Top Jazz 2018. Nel gennaio 2020 è headliner dell’International Jazz Festival Münster in Germania.

Biglietteria del Teatro aperta da un’ora prima dello spettacolo.

Posto unico Intero €15 / Ridotto €10,00 under 25 e over 65, GRATUITO under 18

Biglietti acquistabili in prevendita on-line qui: https://oooh.events/evento/pipedreamthiene-biglietti/

BIOGRAFICHE

Attraverso i suoi quasi quarant’anni di carriera, Hank Roberts ha creato al violoncello una propria originalissima voce, abbracciando improvvisazione astratta, melodie folk, musica contemporanea e vigorose rock songs. Nato in Indiana nel 1954, Roberts si è fatto un nome nella leggendaria scena Downtown nella New York degli anni 80 a fianco di Tim Berne, Marc Ribot, John Zorn, e soprattutto di Bill Frisell, con il quale collabora dal 1975.

Filippo Vignato è un trombonista e improvvisatore italiano nato a Thiene (VI) nel 1987. Considerato come uno dei più interessanti musicisti italiani della sua generazione, ha vinto il premio della critica Top Jazz come ‘Miglior Nuovo Talento’ nel 2016 per il suo debutto da leader nell’album Plastic Breath (Auand) e svolge un’intensa attività concertistica in Italia ed Europa. Il suo ultimo disco è ‘ARIA’ (2021) realizzato in duo con il con Enzo Carniel al pianoforte.

Foto di copertina di Elisa Caldana