Lo show di Pintus e il concerto di Tommaso Paradiso arrivano al Marostica Summer Festival

Si aprirà con il sorriso la settima edizione di Marostica Summer Festival, il festival organizzato da DuePunti Eventi in collaborazione con la Città. Sul palco di Piazza degli Scacchi arriverà l’esilarante comicità di Angelo Pintus (8 luglio), seguita da uno dei tour più attesi dell’estate, ovvero le hit di Tommaso Paradiso (18 luglio).

Si arricchisce quindi di nuovi, grandi ospiti lo straordinario cartellone del festival che già vanta Achille Idol Superstar - Electric Orchestra (9 luglio), il musical Mamma Mia! (12 luglio), Ben Harper & The Innocent Criminals” (13 luglio), Antonello Venditti & Francesco De Gregori (14 luglio), LP (19 luglio) e Ghali (20 luglio).

“Non vi diro? di che cosa parla questo spettacolo, se volete venire venite, altrimenti Bau. Ricordo a tutti gli adulti che e? assolutamente vietata l’entrata in teatro per chi arriva in monopattino”: parola di Angelo Pintus, vero portento della comicità italiana, in scena con il suo nuovo show “Non è come sembra”. Con questo spettacolo il comico triestino porterà tutta la sua energia e la voglia di stare sul palco, osservando le persone che ha attorno e raccontando le proprie esperienze di vita in momenti esilaranti. Dal 2009, Pintus è presenza fissa di Colorado, il programma televisivo comico di Italia 1. Risale al 2013 la sua prima tournée teatrale in giro per l’Italia con lo spettacolo 50 sfumature di… Pintus, che ha attratto oltre 200.000 spettatori. Pintus ha inoltre partecipato come regista al film di Paolo Ruffini, Tutto molto bello (2014); per la regia di Neri Parenti ha interpretato, in coppia con Vincenzo Salemme, anche ad un episodio del film Ma tu… di che segno 6? (2014). Nel 2015 Pintus ha portato nelle piazze Karaoke, storico programma del comico e showman Fiorello. Tra il 2015 e il 2017, con lo spettacolo Ormai Sono Una Milf, Pintus ha registrato oltre 250.000 presenze. Nel 2021 il celebre comico ha preso parte al game show LOL – Chi ride è fuori su Prime Video insieme a colleghi dal calibro di Elio, Lillo, Frank Matano e Katia Follesa ed è stato protagonista della serie tv Before Pintus.

Il “Tommy Summer Tour” di Tommaso Paradiso arriva in Piazza degli Scacchi il 18 luglio con una scaletta formata esclusivamente da tutti i suoi più grandi successi. Dopo aver conquistato le radio, il web e il cuore del pubblico di tutta Italia con Thegiornalisti e il loro nuovo pop italiano, il cantante romano cavalca il momento da solista, iniziato nel 2019 con il singolo Non avere paura. Dopo Ma lo vuoi capire? (disco d’oro) e Ricordami (disco di platino), Tommaso Paradiso ha pubblicato i singoli Magari no (disco d’oro), La Stagione Del Cancro e Del Leone, Lupin e Tutte Le Notti, che hanno anticipato l’album di debutto solista Space Cowboy, uscito il 4 marzo, seguito da un tour. Il 26, 27 e 28 aprile uscirà nelle sale Sulle Nuvole, il primo film da regista di Tommaso Paradiso, storia d’amore e musica che vede come protagonisti gli attori Marco Cocci e Barbara Ronchi. Il film è una produzione Warner Bros. Entertainment Italia e Cinemaundici.

I biglietti saranno disponibili nel circuito Ticketone per lo spettacolo di Pintus a partire dalle ore 12 di venerdì 15 aprile (on line e punti vendita) mentre per il concerto di Tommaso Paradiso dalle ore 12 di venerdì 15 aprile (on line) e dalle ore 11 di mercoledì 20 aprile (punti vendita).

Prevendite di tutti i concerti di Marostica Summer Festival: online e nei punti vendita Ticketone.

Inizio spettacoli: ore 21.30

Biglietti Pintus (8 luglio)

poltronissima gold € 40+diritti di prevendita

poltronissima € 35+ diritti di prevendita

poltrona € 25+ diritti di prevendita

tribuna € 35+ diritti di prevendita

Biglietti Tommaso Paradiso (18 luglio)

poltronissima gold 55 € +diritti di prevendita

poltronissima 40 € + diritti di prevendita

poltrona 30 € + diritti di prevendita

tribuna 40 € + diritti di prevendita

Tutte le informazioni su www.marosticasummerfestival.it

Informazioni:

DuePunti Eventi- tel. 0445.360516 - eventi@duepuntieventi.com