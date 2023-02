Pinocchio, dove sei? Al Castello di Thiene

Indirizzo non disponibile

Sabato 4 Marzo 2023, si terrà, presso il Castello di Thiene in Corso Giuseppe Garibaldi 2 a Thiene, a partire dalle ore 14:00, Pinocchio, dove sei?, evento organizzato dal Castello di Thiene.

Attenzione! Pinocchio si è perso! Pinocchio ha smarrito la via di casa. Dov’è finito? Geppetto è preoccupatissimo. ?Il Grillo si mette così in cammino alla ricerca di Pinocchio, aiutato a sua volta dai bambini: riusciranno i nostri amici a ritrovarlo? Lungo il percorso incontreranno tanti personaggi che tenteranno di collaborare per capire dove sia finito il nostro amico burattino: il Gatto, la Volpe e Lucignolo; ma anche la Fata Turchina e Mangiafuoco. Grandi emozioni, suoni e magie vi attendono.

Lo spettacolo si terrà ogni 30 minuti, dalle ore 14:00 alle ore 18:30. E' consigliato arrivare almeno 15 minuti prima dell'inizio.

Durata spettacolo: 55 minuti

Biglietti:

Intero: euro 12,00

Ridotto (bambini dai 4 ai 12 anni): euro 8,00

Ridotto Bimbi (bambini minori di 4 anni): euro 2,00

Le prenotazioni si effettuano unicamente online dal sito https://www.jarcreativegroup.com/pinocchio-dove-sei-castello-di-thiene/