Mercoledì: il batterista dei Pink Floyd, Nick Mason, live in Piazza dei Signori

Sarà Nick Mason ad aprire la nuova stagione dei grandi concerti a Vicenza. Il batterista dei Pink Floyd, con la band Saucerful of Secrets, salirà sul palco di Piazza dei Signori il 19 luglio (ore 21.30) per il concerto organizzato da DuePunti Eventi in collaborazione con il Comune di Vicenza.

Il supergruppo formato dal batterista dei Pink Floyd insieme a Guy Pratt (bassista dei Floyd dal 1987), Gary Kemp (Spandau Ballet), Lee Harris (Blockheads) e Dom Beken si appresta infatti a riportare sui palchi italiani lo show tributo ai primi album della carriera dei Pink Floyd.

Nick Mason ha formato questo gruppo nel 2018 con l’obiettivo di suonare le prime canzoni dei Pink Floyd, mosso dalla chance unica di sperimentare i primi anni della band londinese suonando brani tratti dalla discografia pre-Dark Side Of The Moon.

Un ritorno agli albori della band, agli anni in cui Syd Barrett era l’autore dei testi e l’anima di quello che poi sarebbe diventato uno dei gruppi piu? grandi della storia della musica. Mason ha dichiarato che il gruppo non e? una tribute, ma vuole “catturare lo spirito dell’epoca” e trasmetterlo al pubblico tramite tracce estratte da dischi come The Piper At The Gates Of Dawn, A Saucerful Of Secrets ed Ummagumma.

A fare da scenario a questo affascinante spettacolo saranno solo luoghi di grande suggestione come Piazza dei Signori a Vicenza, appunto.

“... uno spettacolo straordinario e gioioso, un ricordo di che band particolare e brillante fossero i Pink Floyd... Se hai il minimo interesse per i Pink Floyd, non perderti questo spettacolo. Non avrai nemmeno bisogno di acido per uscire di testa” ha scritto Michael Hann sul Financial Times.

I biglietti del concerto saranno disponibili in prevendita nel circuito Ticketone a partire dalle ore 10.00 di martedì 31 gennaio.

Biglietti:

Poltronissima Platinum – € 100,00 + diritti di prevendita

Poltronissima Gold – € 75,00 + diritti di prevendita

Poltronissima – € 60,00 + diritti di prevendita