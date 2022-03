Pilsami: un fine settimana di basse fermentazioni e alte soddisfazioni

???????? ? ?????? ? ??? ????? ?? ???? ????????? al Drunken Duck di Quinto potrai scoprire il fantastico mondo delle Pils. Con il modulo 8-2-1 (8 Pilsner, 2 botti e 1 punta di diamante) il TDD schiera in campo una taplist ammazzasete, rigorosamente a base Pilsner. Altro che Italia!



Non aspettare che la tua Pils preferita finisca!

Prenota subito tramite whatsapp al 347 471 2738, perché E non preoccuparti: non è un pesce d'aprile ma solo una sete papera.

Ecco la taplist da bere in un solo sorso:

Alder Hering

Birracruda Pilsner

Birrone Brusca

Hummel Pils

Jungle Juice Ute

Lariano La Grigna

Lariano Urkuè

Vertiga In Saaz we Trust

Rattabrew Frau Blucher

Elvo Rottenburge

Lucky Brews Praha 12

Manerba Luppululà

Mukkeller Mu Pils



punta di diamante Lariano + Birrificio Italiano TipoGrigna