Pillole di consultori, per la salute e benessere della popolazione

PILLOLE DI CONSULTORI. Ieri, oggi e domani? MOSTRA. GIOCO. TALKS. PERFORMANCE.

Frutto di una combattuta esperienza politica di espressione dei bisogni, rivendicazione dei diritti, pratiche di cura, parliamo insieme di come i consultori possono rappresentare ancora oggi la struttura emblematica di una cultura del benessere della popolazione.

Sabato 18/03/2023

Dalle 15.00 - per tutta la durata dell'evento

- MOSTRA RISKY BUSINESS. Fuori e dentro: perché il personale è politico a cura di FLUSSE

- LET’S PLAY! Partecipa al gioco “SPERIAMO CHE ME LA CAVO”



16.00 PERFORMANCE a cura dell’associazione L’IdeAzione



16.15 CONVERSAZIONE “I consultori: pillole di una storia sociale cittadina”



16.45 SHARING IS CARING: scegli un tema e unisciti a uno dei tre tavoli per saperne di più sui consultori e condividere cosa ne pensi e/o la tua esperienza! I turni saranno due (alle 16.45 e alle 18) e avrai quindi la possibilità di sederti se lo vorrai a più tavoli.

- Come ci siamo arrivat?? Attraversiamo il tempo per condividere i movimenti sociali, le normative e gli obiettivi raggiunti.

- Che succede quando ci vado? Scopriamo insieme quali sono i servizi offerti dai consultori oggi.

- Ho un’idea! I consultori sono il frutto dell’espressione di bisogni collettivi e lo possono essere ancora: porta i tuoi al tavolo.



Info: saluteareaberica@gmail.com