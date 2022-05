Pigafetta 500: 4 eventi per celebrare il grande navigatore vicentino

Nell'ambito delle celebrazioni per il cinquecentesimo anniversario del viaggio attorno al mondo di Antonio Pigafetta, emerito cittadino di Vicenza, l'associazione vicentina Pigafetta 500 in collaborazione con il gruppo l'Angolo dell'avventura di Vicenza ha organizzato una serie di quattro eventi commemorativi. Il primo a Vicenza è in programma al il chiostro di San Lorenzo il 26 maggio e in seconda battuta il 23 settembre. Il terzo a Marostica è previsto presso la chiesetta di San Marco il giorno 16 giugno, mentre il 19 luglio se ne terrà un quarto a Dueville, presso la biblioteca comunale.

1519-1522 / 2019-2022

Il mondo celebra il V centenario della spedizione di Ferdinando Magellano

e del primo giro attorno al mondo, una impresa che costitui? una svolta epocale per la storia dell’umanita? intera.

Pochi sanno che vi partecipo? anche un giovane italiano, il vicentino Antonio Pigafetta.

26 maggio 2022, ore 20,45

Chiostro San Lorenzo

Piazza San Lorenzo, Vicenza

Itinerari e immagini sulla rotta di Pigafetta

Un racconto per immagini e testi tratti dal

Diario di Antonio Pigafetta a cura di:

Luciano Miotello, Maurizio Cucchiara

e Roberto Virgili dell’Angolo dell’Avventura di Vicenza,

con la partecipazione del lettore Francesco Dalli Cani