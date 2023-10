Piccolo trail delle Bregonze 2023

Domenica 12 ottobre 2023 si svolgerà a Carrè la gara di trail running “Piccolo Trail delle Bregonze” con al via atleti da tutto il Veneto.

Le colline delle Bregonze saranno il palcoscenico naturale che domenica 12 novembre ospiterà gli atleti che si cimenteranno nella 5^ edizione del “Piccolo Trail delle Bregonze”. La gara di trail running è organizzata da Runners Team Zanè, con il patrocinio dei comuni di Carrè, Chiuppano e Calvene e in collaborazione con Associazione Donatori Sangue Alto Vicentino, Pro Loco Carrè, Gruppo Alpini di Carrè e Gruppo Podistico Saltafossi.



Il “Piccolo Trail delle Bregonze” conferma quest’anno il percorso di 21 chilometri, che tanto successo ha avuto nel 2023, che tocca i Comuni di Carrè, Chiuppano e Calvene, attraversando sentieri, strade sterrate e – in piccola parte – strade asfaltate. Gli atleti affronteranno un percorso con un dislivello positivo di circa 820 metri, ricco di salite e discese tecniche che metteranno alla prova muscoli e riflessi dei partecipanti.

Allo stesso tempo avranno l’occasione di scoprire gli angoli più nascosti e suggestivi delle colline abbracciate dall’alveo del torrente Astico, come il Parco Naturale dell’Isolon, le contrade di Magan e Marola e le ex “Strada Militari”.



"Le Colline delle Bregonze sono una meta perfetta per chi ama l'attività fisica, – ha dichiarato la Sindaca di Carrè, Valentina Maculan - dove è bellissimo correre, andare in bicicletta o soltanto passeggiare. Le nostre colline offrono scorci straordinari ad ogni angolo. Il "Piccolo Trail delle Bregonze" del 12 Novembre è ormai diventato un appuntamento iconico per Carrè e sono sicura che sarà un’altra grandissima giornata di sport e una festa per tutte e per tutti. È la quinta edizione di una manifestazione che come Amministrazione abbiamo sostenuto e promosso fortemente per il suo spessore sportivo e sociale. Un grande evento che riunisce numerose Associazioni locali e che ogni anno registra un incremento del numero delle iscrizioni di cittadine e cittadini amanti dello sport e della natura. Un risultato che va a gratificare il lavoro svolto nelle passate edizioni e quanto messo in campo anche quest’anno dai volontari del Runners Team Zanè per presentarsi all’appuntamento del 12 Novembre ancora una volta nel miglior modo possibile”.



Dichiarazione del Presidente di Runners Team Zanè Stefano Dalla Vecchia: “Quest'anno siamo andati sul sicuro, confermando il percorso dell'anno scorso, che è piaciuto a tutti i partecipanti. Ci piace pensare che chi ha già partecipato torni a correrlo, per migliorare la performance e anche per scoprire e riscoprire le nostre colline. La novità di quest'anno è il "Trofeo Isola che c'è" (slogan del marchio che tutela il territorio delle Bregonze n.d.r.) creato in collaborazione con la Pro Loco Chiuppano organizzatrice del "Trail della Val Vaccara": premieremo i primi tre classificati femminili e maschili che hanno i migliori tempi combinati sulle due gare. Una sfida in più per chi ama i trail”.



Dichiarazione di Mauro Gasparini, ideatore della gara e referente tecnico: “Il Piccolo Trail delle Bregonze è il trail più bel trail autunnale della zona. L’anno scorso il consenso sul percorso è stato unanime, una gara tecnica che prevede salite e discese impegnative, che metteranno alla prova gli atleti più veloci e allo stesso tempo un’ottima occasione per stare a contatto con la natura in una delle poche zone del nostro territorio ancora incontaminata. Da quest'anno la gara è inserita ufficialmente nel circuito internazionale "UTMB Index", un altro passo per farla conoscere ancor di più”.



Le iscrizioni possono essere effettuate presso i negozi Puro Sport Culture a Zanè in Via Prà Bordoni, 14 o Vicenza in via Divisione Folgore, 28 oppure online su https://trailbregonze.runnersteamzane.it .



La Gara



La gara come da tradizione partirà da Carrè, presso la palestra del I.C. “Rezzara” per poi salire subito sulle Bregonze, attraversando la parte più incontaminata delle colline. Dopo un breve passaggio per il Parco Naturale dell’Isolon, punto più basso del tracciato, si risale su una impegnativa salita al punto più altro situato presso la contrada Marola. Da qui si fa un giro nel bosco di circa tre chilometri per poi tornare a Marola, arrivando a metà del percorso e primo ristoro. Si resta sulla parte alta del percorso per altri tre chilometri, con brevi salite e discese, per poi affrontare una lunga discesa che passa vicino per contrada Tavani e si immette sulla ex “Strada Militare” per l’ultima salita che diventa via via più impegnativa per circa due chilometri e mezzo. A questo punto mancano due chilometri al traguardo e gli atleti più forti possono bruciare le ultime energie per superare, mentre gli esseri umani si possono godere l’ultima parte della gara.



Il programma “Piccolo Trail delle Bregonze” 2023



• Sabato 11 novembre:

dalle ore 09:00 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:00: consegna pettorale con chip il negozio “Puro

Sport” di Zanè

• Domenica 12 novembre:

ore 07:00: consegna pettorale con chip presso la partenza della gara a Carrè

ore 07.00 - 08.30: ultime iscrizioni (se pettorali ancora disponibili)

ore 09:30: partenza gara



Al termine della competizione, dopo le premiazioni, la festa continuerà con il “Minestron Party” presso la Palestra delle Scuole Elementari di Carrè.



Il pacco gara 2023



Gli atleti iscritti riceveranno il pacco gara che comprende un gadget tecnico, molto utile sia per il trail running che per le passeggiate in montagna. Incluso nel pacco gara anche una serie di prodotti delle aziende del territorio tra cui WHY Sport, Fratelli Brazzale e Zuccato.