“Piccola patria” con la compagnia CapoTrave all’AB23 di Vicenza

Sabato 10 ottobre alle 21 tornano ad aprirsi le porte dell’AB23 di contrà S. Ambrogio e Bellino, 23, spazio del Comune di Vicenza dedicato al contemporaneo e affidato per la parte artistica e organizzativa alla vicentina Theama Teatro e al Teatro Scientifico di Verona.

Il primo appuntamento della nuova stagione (dal titolo “Mania”, con proposte fino al 27 giugno) è fissato con la compagnia CapoTrave - Infinito, in scena con “Piccola patria”, lavoro scritto da Lucia Franchi e Luca Ricci, quest’ultimo impegnato anche alla regia, e interpretato da Simone Faloppa, Gabriele Paolocà e Gioia Salvatori, con la partecipazione in video di Alessandro Marini.

Il testo è ambientato ai nostri giorni, ma prende spunto da un’antica vicenda: quella della Repubblica di Cospaia, lembo di terra lungo 2 chilometri e largo 500 metri, situato fra la Toscana e l’Umbria. Per un errore topografico, questa piccola area visse da repubblica indipendente per quasi quattro secoli, dal 1440 fino al 1826: un’autonomia entrata profondamente nello spirito della comunità, fino a divenirne parte integrante.

Spostandosi all’oggi, lo spettacolo è ambientato in una cittadina di provincia non specificata, seguendo le vicende di alcuni suoi abitanti nell’arco di tre giornate molto speciali: da quella precedente a quella successiva al referendum per l’autonomia dall’Italia. Il tutto in un intrecciarsi di emozioni contrastanti, a livello di singoli individui e di collettività, condensate nei tre protagonisti: l’inquieta Caterina, l’apparentemente equilibrato Corrado e Lorenzo, con la sua rabbia.

“Non volevamo prendere parte per nessuno di loro – commentano gli autori, Franchi e Ricci -. Li capiamo tutti e tre, e li rispettiamo, anche se non condividiamo le scelte di nessuno. Pare che tutti siamo d’accordo con Corrado, oppure ritorniamo alle nostre isole, come Caterina, o non sappiamo che altro proporre, come Lorenzo. Ma davvero finisce così?”.

Biglietti interi a 15 euro, ridotti a 10. Rispetto delle direttive anti-Covid e posti contingentati. Info e prenotazioni: 0444 322525; 345 7342025 il sabato dalle 10 alle 18; info@theama.it.