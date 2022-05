Pic Wine a Villa Angarano: pranzo sotto le vigne

Domenica 8 maggio nel vigneto fronte Villa Angarano ci sarà un pic nic un delizioso pranzo a sacco con i prodotti tipici del territorio e a disposizione tutti i migliori vini della cantina

Ti basterà portare un telo o un plaid, stenderti nel prato circondato dai filari di vite, rilassarti e divertirti con amici “vecchi” e nuovi.

Per l’occasione, ti prepareranno un pranzo al sacco con: panino casereccio con sopressa e/o formaggio locale a scelta | ovetto sodo fresco di giornata | una fragrante crostatina con crema di nocciole del La Bottega dei Dolci | un succoso frutto | un brick da 500ml d’acqua Fonte Margherita | un calice di vino biologico Le Vie Angarano.

I più assetati avranno a disposizione 4 vini della cantina (al calice o in bottiglia) direttamente in campo.

Alle ore 11.00 e alle 16.00 passeggiata guidata da Giovanna Bianchi Michiel attraverso i vigneti e nel Brolo.

P.S. Lascia a casa l’auto e vieni in bicicletta! Ti daremo un regalo speciale per questo piccolo grande gesto così importante per noi e per l’ambiente che ci circonda.

Prenotazione obbligatoria al seguente link: levieangarano.com/prenotazioni-pic-wine

Costo dell’evento: €25 a persona [€ 5 deposito calice]