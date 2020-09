Pic Nic in Vigna nella cantina Iomazzucato

In un angolo tranquillo e caratteristico della Doc di Breganze potrete degustare i vini con la possibilità di visitare la cantina e rilassarvi passeggiando lungo i vigneti che offrono scorci di paesaggio da ammirare nelle sue colline verdeggianti a ridosso dell'altopiano di Asiago.

Evento creato all'interno del programma della 33^ Festa del Bacalà alla Vicentina diffusa. Nella spettacolare location della Cantina IoMazzucato, partner della Festa del Bacalà, una nuova proposta per gli appassionati gourmet. Un'esperienza per vivere in modo semplice, ordinato e sicuro una degustazione eno gastronomica.

3 calici di vino in degustazione abbinati a due piatti a base di Bacalà: il classico risotto e le fish&chips.

Prenotazione e acquisto biglietti sul sito www.festadelbaccala.com. Programma della Festa del Baccalà 2020

SABATO 12/9 DALLE ORE 17:30 ALLE 21:30

Pic Nic in Vigna - Iomazzucato

Via San Gaetano, 21 Breganze (VI)