Piazza dei tesori a Marostica

Domenica 14 aprile, dalle 8:00 alle 19:00, Piazza Castello e il Centro Storico si trasformeranno in un vero e proprio scrigno di preziosità!

"La Piazza dei Tesori" è un mercatino unico dedicato agli oggetti preziosi di ogni tempo.

Passeggiando nella meravigliosa Piazza Castello, immersi nella suggestiva atmosfera medievale, vi sembrerà di fare un salto nel passato! Chissà, forse incontrerete persino un cavaliere alla ricerca di un dono per la sua dama!



Amanti dell’artigianato, collezionisti o semplicemente curiosi, non perdete questa straordinaria occasione di visitare una delle più belle città medievali italiane e di scoprire tesori nascosti tra i banchi del mercatino!

Opere dell'ingegno, creatività, materiali nuovi ed elaborati e tanto altro vi aspettano! Non perdetevi l'opportunità di trovare il vostro piccolo tesoro inaspettato che ruberà un posto nel vostro cuore!