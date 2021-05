Piante e usi popolari: escursione sulle colline di Marostica

ESCURSIONE SULLE COLLINE DI MAROSTICA



"Ora ogni campo è rivestito d'erba, e ogni albero di foglie. Ora i boschi mostrano i loro fiori, e l'anno assume il suo aspetto più bello", scriveva Virgilio.



In questa stagione la natura si mostra in tutta la sua vitalità e floridezza: è il momento ideale per immergerci nella vegetazione collinare e apprezzarne forme, colori, profumi.



Vi proponiamo quindi un'escursione dedicata al mondo vegetale per raccontarvi gli utilizzi tradizionali di alcune piante del nostro territorio, approfondendone in particolare gli usi curativi, grazie al contributo di Sabrina Minozzo, naturopata ed esperta di fitoterapia.



QUANDO e DOVE: sabato 29 maggio 2021

Ore 08:45 | Ritrovo presso il parcheggio del Centro Socio Sanitario Prospero Alpino | link Maps: https://goo.gl/maps/px6ghJYBj7Zu3DwE6



DURATA: circa 3,5 ore, soste incluse

▶️ LIVELLO DI DIFFICOLTÀ: medio/facile. Lunghezza 6 km, dislivello 270 m.

💰 COSTO DELL'ESCURSIONE

€ 15,00 adulti

€ 5,00 ragazzi sotto i 16 anni

GRATIS sotto i 10 anni



🥾 EQUIPAGGIAMENTO: dotazione personale di mascherina e gel igienizzante, scarponcini da trekking, scorta personale d'acqua e uno snack, bastoncini da trekking (consigliati).



❗ PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le 18:00 del giorno prima via email o sms/whatsapp:

📧 chiara.guidanatura@gmail.com

☎️ 348 8630711



👣 ACCOMPAGNAMENTO CON GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA iscritta ad AIGAE Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche

N.B. Tutte le escursioni verranno svolte secondo i termini di legge per la sicurezza da Covid-19.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...