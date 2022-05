Phill Reynolds e Hearts Apart a Fornaci Estate

Sabato 07 maggio 2022 live a Parco Fornaci PHILL REYNOLDS e HEARTS APART



Inizio Concerti: ore 18.30

INGRESSO LIBERO



PHILL REYNOLDS BIO:

Phill Reynolds, all'anagrafe Silva Cantele, è un moderno cantautore nato sui colli Vicentini. Dal 2011, ormai con più di 500 concerti alle spalle, si esibisce sui palchi europei e statunitensi portando la sua voce di deserto a narrare storie d'amore e di rabbia, di luci ed ombre; i suoi live, supportati da grancassa e cembalo in pieno stile one man band, sono ricche esperienze emotive, dove le armonie, come in volo, si librano e cadono in picchiata sulle ali di una raffinata tecnica fingerstyle. Il nucleo dei suoi live attuali ruota attorno ad A Sudden Nowhere, ultimo suo album uscito per Hoodooh nel gennaio 2021 che ha ottenuto notevoli riscontri in Italia e all’estero.

Apprezzato concorrente di XFactor Italia 2021, giunto agli home visits col plauso di Manuel Agnelli.

Il nuovo album, A Ride, uscirà a Giugno 2022 per Bronson Recordings.

Phill Reynolds ha condiviso il palco con grandi artisti del calibro di Eric Andersen, Sigur Ros, Timber Timbre, Bombino, John Garcia, Micah P. Hinson, Blonde Redhead, Nick Olivieri, Cody Chestnut, Daniel Norgren, Scott Kelly, Jennifer Gentle, Egle Sommacal, Reverend Beatman.

HEARTS APART BIO:

Estate 2018. Lollollo Fest, imprecisato motivo di ritrovo sulle rive del Garda. Tra un concerto di Hooligans'n'roses e Labradors nasce l'idea di una band che butti nel punk rock e nel rock'n'roll il disagio adolescenziale dell'avere quasi quarant'anni e Jeff Burke come ideale di vita. Se chi legge non conosce Jeff Burke può smettere di leggere e ascoltarci.

Un trio di amici si ritrova a consumare birre in lattina e muffa in sala prove. In meno di un anno stappano 40 canzoni e innestano un bassista dipendente dagli Stooges.

Tuttora non sanno gestire il loro immotivato entusiasmo, che hanno tentato di racchiudere in 5 brani componenti il loro primo EP di prossima uscita: “Number One To No One”.

Hearts Apart sono Silva, Gio, Panch e Francesco.