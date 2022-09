Ha inizio la rassegna "PFAS: un territorio violato", un ampio ciclo di incontri, dibattiti e contenuti sull'inquinamento da sostanze perfluoroalchiliche, organizzato dal circolo Legambiente di Vicenza.



Il primo appuntamento della rassegna si terrà giovedì 15 settembre con la proiezione del film The devil we know (2018), regia di Stephanie Soechtig, sulla vicenda della contaminazione ambientale da PFAS in West Virginia, USA. Introdurranno la serata alcuni degli studenti e docenti dell'Ist. Boscardin di Vicenza che hanno curato la traduzione del film in italiano.



È consigliata la prenotazione alla mail legambientevicenza@gmail.com



Per altre informazioni sugli appuntamenti visitare il sito www.legambientevicenza.it