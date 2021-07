Peter Pan, la fiaba per bambini a Rosà

L’intento di questo spettacolo è quello di costruire un ponte immaginario fra il mondo reale, cupo e buio, in cui si trova a vivere il protagonista e quello psichedelico esemplare della musica anni ’70. Una nuova versione della celebre storia di Peter Pan in una chiave del tutto originale. Infatti, il protagonista della vicenda, il Signor James, verrà catapultato in un mondo al confine fra il reale e il fantastico, tipico dell’isola che non c’è.

Giovedì 8 luglio alle ore 21:15 presso il Giardino della Biblioteca di Rosà, la compagnia Febo Teatro porta in scena Peter Pan.

In scena i tre attori coinvolti: Alice Centazzo, Massimiliano Mastroeni e Nicola Perin daranno vita ad un’infinità di giochi teatrali, utilizzando in maniera creativa gli oggetti di scena e la scenografia.

L’obiettivo della compagnia è quello di creare un’atmosfera in cui “tutto è ancora possibile” grazie all’immaginazione. L’intera colonna sonora dello spettacolo verrà creata live dagli attori e sarà basata sulla riscrittura di cover storiche dei Beatles.

La scelta di questo famoso gruppo musicale non è casuale.

Lo spettacolo, adatto a bambini a partire dai 3 anni, utilizza differenti linguaggi scenici che spaziano dall’uso del corpo, alla musica e alla narrazione. Principalmente, mette in campo i ritmi e le tecniche appartenenti alla “Commedia dell’Arte” per dare vita ad una creazione divertente ma allo stesso tempo poetica, in grado di suscitare riflessioni sulla vita e sulla capacità di arricchirla grazie alla fantasia.

Febo Teatro è una compagnia teatrale con sede a Padova che lavora con varie realtà del territorio. Promuove, diffonde la cultura teatrale dalla più giovane età. La regia di Peter Pan è curata da Claudia Bellemo, attrice professionista diplomata all’Accademia Teatrale Veneta, che nel 2016 entra a far parte della compagnia Febo. Assistente alla produzione Ilaria Schio, con la collaborazione di Federica Bugin per i costumi e Enrico Patechi per la scenografia.



Minifest anche nel 2021 mantiene le consuete tariffe family friendly, che riducono la spesa famigliare ma non il divertimento: 2.50€ per i bambini e 4.50€ per gli adulti; ma introduce anche a nuove abitudini da imparare insieme: come l’acquisto online dei biglietti per tutti gli spettacoli (fortemente consigliato), l’uso delle mascherine per tutti gli spettatori al di sopra dei 6 anni nei percorsi di entrata ed uscita dagli spazi di spettacolo, e il mantenimento della distanza di almeno un metro tra gli spettatori.

La rassegna di teatro dedicata ai bambini, bambine e alle loro famiglie a cura di Operaestate Festival



In caso di maltempo lo spettacolo sarà annullato.

Ingresso: bambini 2.50€ - adulti 4.50€ Info: Biglietteria Operaestate Festival, via Vendramini, 35 tel. 0424 524214