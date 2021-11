Pescare Show in Fiera a Vicenza

Pescare Show è il Salone Internazionale della Pesca Sportiva dedicato a tutti gli appassionati del settore. Attrezzature e articoli per la pesca tradizionale, a mosca, in acqua dolce e in mare sono alcuni dei prodotti presentati in fiera.

Un’occasione per aggiornarsi e confrontarsi sulle novità del mondo della pesca sportiva: Pescare Show 2021, il Salone internazionale della pesca sportiva e della nautica da diporto di Italian Exhibition Group riaccende i riflettori sul settore, in Fiera a Vicenza, da venerdì 26 a domenica 28 novembre con incontri e convegni dedicati alla community di appassionati così come ai neofiti che desiderino avvicinarsi per la prima volta alle diverse discipline alieutiche.

La Fishing Arena ospiterà esperti, associazioni di categoria e voci autorevoli del comparto. Venerdì 26 novembre Italy B.A.S.S. Nation presenterà il progetto “Youth”, che mira alla formazione di bambini e ragazzi che vogliono coltivare la passione della pesca sportiva, e il progetto “Conservation” per la conservazione e gestione della specie ittica persico trota.

A seguire, gli appuntamenti con Wild Society App nell’area Innovation Ideas dove presenterà l’applicazione che consente agli appassionati di accedere alle migliori destinazioni per la pesca muovendosi come esperti locali. Con FIPSAS - Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee si parlerà delle conseguenze giuridiche, politiche ed economico-sociali del bracconaggio ittico assieme a Roberto Ripamonti.

Due i convegni della Regione Veneto in programma sabato 27 novembre: si discuterà di “Legge 357 – problematica immissione alloctoni” con FIPSAS e la moderazione di Matteo De Falco, Direttore Editoriale di Caccia e Pesca Tv – Sky, e di Carta Ittica Regionale con l’Assessore Regionale alla Pesca Cristiano Corazzari.

Domenica 28 novembre FIPSAS aprirà un confronto, moderato da Francesco Ruscelli, Direttore FIOPS - Federazione Italiana Operatori della Pesca Sportiva, sulla legge della pesca sportiva in mare e sulla salvaguardia degli ecosistemi marini. Nel pomeriggio, Bitter Soft srl parlerà di Hooking App, applicazione e gestionale in cloud che aiuta l’attività di pesca sportiva.

Proseguiranno per l’intero weekend nell’Acquademo, l’acquario mobile di Pescare Show lungo 14 metri e con una capacità di 22.400 litri, le dimostrazioni di spinning a cura di FIPSAS e dei brand ambassador delle aziende. Il progetto PescarePlasticFree darà spazio ai progetti green delle aziende Suzuki e Sunrise per sensibilizzare il pubblico sulle tematiche ambientali mentre l’Area Trout sarà animata dalle demo di pesca di trote iridee grazie a FIPSAS, che nel corso della manifestazione proporrà diverse attività per adulti e bambini presso il proprio stand dove il grande campione di volley Andrea Lucchetta, pescatore della federazione, presenterà lo spot del Progetto PRE.DI.SPO.N.E.

Spazio anche alla pesca a mosca con SIM – Scuola Italiana di Pesca a Mosca, aziende e associazioni impegnate nelle prove di lancio nella Casting Pool, le dimostrazioni dal vivo dei migliori 25 costruttori delle mosche artificiali nell’area Fly Tying Experience e la proiezione dei cortometraggi dell’International Fly Fishing Film Festival.

Tante saranno le premiazioni che si susseguiranno durante Pescare Show. La giornata di sabato 27 novembre si apre con la consegna del trofeo del primo Big Game Pescare Show, a cura di Ravenna Fishing Club, mentre FIPSAS premierà il vincitore dei campionati “Trova il tuo Talento” per la Trout Area e lo Street Fishing e presenterà i campionati internazionali di pesca sportiva che si terranno in Italia nel 2022. Infine la presentazione del calendario competizioni 2022 della FIPSED - Federazione Internazionale di Pesca in Acque Dolci. L’ultima giornata di manifestazione, domenica 28 novembre, è arricchita dalle premiazioni dei campionati Bass Fishing a cura di Italy B.A.S.S. Nation, del Match Fishing Cup e dell’Italian Master ad Ostellato a cura di Match Fishing, della Street Fishing Competition a cura di Street Fishing Italia.

L’ingresso sarà consentito col Green Pass (che certifica o la vaccinazione o la guarigione dal Covid) e sempre previo controllo della temperatura corporea e utilizzo della mascherina.

26-28 novembre 2021 dalle 9:00 alle 18:00

Il programma completo degli eventi su www.pescareshow.it. Biglietteria solo online al seguente link: https://visita.pescareshow.it/reserved-area.



È il Salone internazionale della pesca sportiva e della nautica da diporto organizzato da Italian Exhibition Group S.p.A. L’evento ha cadenza annuale ed è aperto agli operatori del settore e al grande pubblico. Quando: da venerdì 26 a domenica 28 novembre 2021 (dalle 09.00 alle 18.00). Dove: Quartiere Fieristico IEG di Vicenza (Via dell’Oreficeria, 16 - 36100 Vicenza)