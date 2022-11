Percorsi artigiani: da Ponte San Paolo a Ponte San Michele

Questo itinerario si snoda partendo dalla Basilica Palladiana, zona nel 1300 della Fraglia degli Orefici, per svilupparsi nell’area in prossimità del fiume Retrone dove un tempo transitavano le merci, in particolare tessuti e legno, che hanno permesso lo sviluppo di molte attività artigianali.

DA PONTE SAN PAOLO A PONTE SAN MICHELE - DESCRIZIONE DEL TOUR

Si inizia nel cuore della città, in Piazza dei Signori, dove scopriremo la storia della Basilica Palladiana, un tempo sede delle prime botteghe artigiane ed in particolare quelle della Fraglia orafa; tra queste, avremo il piacere di ascoltare la storia di Daniela Vettori, artigiana orafa d’eccellenza. Scenderemo poi da Piazza delle Erbe fino a Palazzo Garzadori, gioiello gotico che racchiude nel nome la tradizione artigianale del quartiere: prima tessitura di lana e poi di “panni alti” in seta nei palazzi a pelo d’acqua, fondamentale come via di trasporto di manufatti artigianali verso Venezia.

L’itinerario prosegue verso Ponte San Paolo, in una rete di contrade dove ancora vive la tradizione della sartoria nelle botteghe di Piero Pianezzola e Sartoria Daniela e l’artigianalità del legno che comprenderemo ascoltando le testimonianze di Essequadro e Bernardotto & Meneghetti. In quest’ultimo laboratorio che profuma di legno intagliato, il tour si conclude con un piccolo buffet dal sapore artigiano.

QUANDO E DOVE

Sabato 5 Novembre 2022 ore 15.00

Vicenza

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Euro 10,00 a persona

Organizzatore: Viart

Prenotazioni qui