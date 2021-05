Percorsi Artigiani: Bassano, da Ponte Vecchio a Hemingway

Prezzo non disponibile

Esperienze insolite di visita nel territorio vicentino a contatto con gli artigiani e le loro produzioni. Proprio l’artigianato, infatti, quello caratteristico e identitario di una zona, è uno dei motivi di forte attrattiva per il turista che ama vivere esperienze uniche e inedite. Con questo obiettivo è nato ViArtour, un “contenitore” di offerte turistiche in grado di offrire al visitatore esperienze alternative, legate ai saperi e sapori dell’artigianato.

Con gli itinerari a giugno nel bassanese prende il via il calendario degli appuntamenti di ViArtour nuovo progetto di promozione turistica di Confartigianato Imprese Vicenza alla scoperta delle botteghe artigianali, delle bontà enogastronomiche, delle bellezze naturali e delle curiosità culturali. Si parte il 5 e 19 giugno da Bassano.

Bassano, da Ponte Vecchio a Hemingway come la storia si fa poesia. Un giovanissimo Hemingway si muove come autista volontario dell’American Red Cross nella Bassano degli inizi della prima guerra mondiale, un’esperienza che segnerà profondamente la sua vita, i suoi romanzi e i suoi ricordi.

“A Bassano eravamo acquartierati in una vecchia villa sulla sponda orientale del Brenta, un po’ più su del ponte coperto. Era una grande dimora di marmo, con cipressi lungo il viale, statue ai lati, e le solite altre cose.“

Così l’incipit di Addio alle Armi, dove il panorama descritto è quello che si apre dal Ponte di Bassano … e la grande dimora di marmo è Ca’ Erizzo, sede della sezione I dell’American Red Cross.

L’itinerario proposto inizia dal Ponte Vecchio di Bassano che, sopravvissuto a innumerevoli distruzioni e rinascite fin dalla sua fondazione nel XIII secolo, è sempre stato il punto strategico della città, e ancora oggi mantiene intatto il fascino della sua struttura e della vista che si gode dalle sue balaustre. Con uno sguardo al Brenta, si risale per arrivare a Ca’ Erizzo, imponente e affascinante, oggi sede del Museo Hemingway, dove sono custodite le testimonianze lasciate dal grande scrittore, e poco oltre si trova la sede storica della ditta Elmo & Montegrappa, che da oltre un secolo realizza penne di altissima qualità la cui produzione, già nel 1912 si distingueva con la creazione della penna Reminiscence, ispirata al campanile ottagonale della chiesa privata di Casa Erizzo.

Il percorso ritorna al Ponte per concludersi presso il Museo della Grappa Poli.

Il punto di ritrovo per i partecipanti è di fronte al Museo della Grappa Poli – via Gamba 6 |36061 Bassano del Grappa.

Quota per persona: € 20 per persona

Sabato 5 Giugno e Sabato 19 Giugno 2021, ore 16.00-18.30, € 20,00 per persona

Tre i filoni tematici di ViArtour. Il primo sono i Percorsi Artigiani, ovvero itinerari di visita nelle varie aree del territorio vicentino col proposito di portare il turista a visitare le botteghe, incontrare gli artigiani, gustarne le produzioni tipiche. Il secondo sono le Esperienze di Gusto: appuntamenti con le produzioni alimentari locali che si traducono, ad esempio, in eventi presso distillerie o birrerie, oppure corsi per imparare a utilizzare le tipicità vicentine. Il terzo ambito, quello degli Incontri con l’Arte: veri e propri workshop con gli artigiani del settore artistico, per scoprire la manualità e creatività delle creazioni artistiche.

l’iniziativa si svolge al raggiungimento del numero minimo di 10 – massimo 15 persone

l’itinerario si svolgerà interamente a piedi

la quota comprende: visita con degustazione di 5 prodotti presso il Museo della Grappa Poli a Bassano, servizio guida autorizzata, auricolari, quota assicurativa.

la quota non comprende: quanto non scritto nel “comprende”.

NOTE: l’escursione di svolgerà anche in caso di pioggia.

L’organizzazione del viaggio rispetta le nuove normative anti-Covid.