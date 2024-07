Perarock Festival, la più grande festa nei Colli Berici, programma 2024

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Anche quest’anno il Perarock Festival accoglie tutti nella magia dei Colli Berici per immergersi nel verde e ascoltare buona musica. L'evento si terrà dal 25 al 28 luglio 2024 presso l'Ex Green Planet in Via Righi, 77 a Perarolo di Arcugnano.

Programma

Giovedì 25 luglio 2024 - DAY 1

Apertura cancelli: ore 19:00

Contributo: 3€ (entrata gratuita per i minori di 14 anni)

Venerdì 26 luglio 2024 - DAY 2

Apertura cancelli: ore 19:00

Ingresso gratuito fino alle ore 21.00, 5€ dalle ore 21.00 (entrata gratuita per i minori di 14 anni)

Sabato 27 luglio 2024 - DAY 3

Apertura cancelli: ore 19:00

Ingresso gratuito fino alle ore 21.00, 5€ dopo le 21.00 (entrata gratuita per i minori di 14 anni)

Line-up: Giancane, Bull Brigade, All Coasted

Domenica 28 luglio 2024 - DAY 4

Apertura cancelli: ore 18:00

Contributo: 3€ (entrata gratuita per i minori di 14 anni)

Il Perarock Festival offre un'area concerti, truck food & drinks, cocktail area, handmade market, artisti sul campo e DJ set. Un evento imperdibile per gli amanti della musica e della convivialità.