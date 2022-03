Per un pugno di sale: menu in memoria della marcia del sale di Gandhi

Il 12 marzo del 1930 aveva inizio la Marcia del sale, manifestazione non-violenta che si svolse in India ad opera del Mahatma Gandhi. La manifestazione, una marcia di 300 chilometri, si svolse contro la tassa sul sale, su cui vigeva un assoluto monopolio imperiale, imposta dal governo britannico a tutti i sudditi dell'India.

Il 5 aprile, finalmente la marcia ebbe termine quando il gruppo giunse a Dandi e il Mahatma si immerse nelle limpide acque del Mar Arabico e raccolse nelle sue mani sale e fango mostrandoli alla folla e pronunciando queste parole: “Con questo, abbiamo scosso le basi dell’Impero britannico”.



Dal discorso di Gandhi: " Ma è necessario che non si manifesti neppure una parvenza di violenza anche dopo che noi saremo arrestati. Noi abbiamo fermamente deciso di far ricorso a tutte le nostre risorse per portare avanti una lotta esclusivamente non-violenta. Nessuno deve consentire che l’ira lo faccia deviare da questa via. Questa è la mia speranza e la mia preghiera. Vorrei che queste mie parole raggiungessero ogni angolo del paese."





