Per ricordare le vittime delle foibe e l'esodo giuliano-dalmata, gli appuntamenti a Vicenza

Indirizzo non disponibile

In occasione del Giorno del Ricordo, che si celebra il 10 febbraio in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale, il Comune di Vicenza promuove alcune cerimonie istituzionali in collaborazione con l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia (ANVGD) e il Comitato Dieci Febbraio ed eventi organizzati dall’assessorato alla cultura e dalla Biblioteca Bertoliana.

La prima cerimonia istituzionale si terrà giovedì 3 febbraio alle 11 quando sarà deposta una corona d’alloro all’ex Collegio Cordellina, in contra’ Santa Maria Nova, in memoria degli esuli italiani che il 3 febbraio 1947 vi trovarono rifugio. Sarà presente il vicesindaco Matteo Celebron.

Giovedì 10 febbraio alle 11, al Cimitero Maggiore, una corona d’alloro sarà deposta al monumento dedicato a tutte le vittime delle foibe e dell’esodo dalle loro terre degli italiani di Istria, Fiume e Dalmazia.

Sabato 12 febbraio alle 11, in piazza Norma Cossetto a Polegge una cerimonia renderà particolare omaggio alla figura della studentessa istriana a cui il Comune di Vicenza ha di recente intitolato quel luogo per fare memoria della giovane Medaglia d’oro al valor civile, torturata, stuprata e infoibata il 4 ottobre del 1943. Con il sindaco Rucco e i rappresentanti dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia (ANVGD) e del Comitato Dieci Febbraio saranno presenti le autorità civili, militari e religiose, le associazioni combattentistiche e d'arma, e rappresentanti del mondo economico, del lavoro, delle professioni e della scuola.

Per riflettere su quei tragici fatti, l’assessorato alla cultura propone sul canale YouTube Vicenza Cultura da lunedì 7 febbraio alle 18, un intervento del dottor Edoardo Bernkopf, vicentino figlio di reduci fiumani, sul tema “Il dramma delle foibe e dell’esodo tra negazionismo e contestualizzazione”.

Quattro sono inoltre gli eventi culturali organizzati dalla Biblioteca Bertoliana.

Con la collaborazione dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, comitato provinciale di Udine e IRCI, g iovedì 10 febbraio a partire dalle 16.30 è previsto l’evento “ La Musica RICORDA: note dal Palazzo”: d alle finestre di Palazzo Cordellina risuoneranno in contrà Riale musiche di canti popolari e inni dalmati.

Venerdì 11 febbraio alle 18, a Palazzo Cordellina, un importante incontro con Gian Mario Villalta, poeta e scrittore, curatore di Pordenonelegge, introdurrà alla scoperta di Goli Otok (isola calva), che tra il 1949 e il 1956 è stata una delle più terribili prigioni in Europa dopo la Seconda guerra mondiale, e di Ligio Zanini (1927-1933), il massimo poeta di lingua istriota di tutti i tempi: “L'oblio del ricordo: Goli Otok e Ligio Zanini”. Nell’occasione saranno presentati i libri di Gian Mario Villalta, L'isola senza memoria (Laterza 2018) e di Ligio Zanini, Martin Muma (Ronzani 2022). A moderare saranno presenti gli scrittori Michele Toniolo e Sebastiano Gatto.

Sabato 12 febbraio alle 17, all’interno della rassegna “I sabati musicali” organizzata in collaborazione con il Conservatorio di musica Pedrollo di Vicenza, è in programma il concerto delle classi di Arpa e Musica da camera, con musiche di P. Hindemith, N. Rota, C. Saint-Saëns e D. Sostakovich.

Nella sede di Palazzo San Giacomo, dall’8 al 28 febbraio sarà allestita una vetrina interamente dedicata allo scrittore e patriota dalmata Niccolò Tommaseo, in occasione dei 220 dalla nascita. Saranno in mostra lettere autografe, prime edizioni, documentazione archivistica e bibliografica presente nelle raccolte della Bertoliana. L'ingresso è libero negli orari di apertura della Biblioteca.