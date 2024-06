Pedrollo jazz festival | Giovanni Fochesato Teik Chu quartet

Venerdì 21 Giugno 2024 | ore 20.00 | Chiostro del Conservatorio

Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili



PEDROLLO JAZZ ENSEMBLE // ore 20.00



Emiliano Bez chitarra

Giuliano Dal Bosco contrabbasso

Giacomo Baronchelli batteria

Michele Milani voce



---



TEIK CHU QUARTET // ORE 20.45



Giovanni Fochesato sassofono tenore

Lorenzo De Luca sassofono

Marco Soldà batteria

Filippo Mampreso batteria



Dal profondo legame per il jazz e la sperimentazione, nel 2017, Giovanni Fochesato decide di fondare i Teik Chu, assieme a tre amici e colleghi: Lorenzo De Luca, Filippo Mampreso e Marco Soldà. Formazione insolita e ostica, nonostante ciò, già utilizzata da musicisti dal fascino moderno, con varianti di organico minime. La loro prevede due sassofonisti e due batteristi/percussionisti.

Il repertorio del gruppo spazia tra brani originali, scritti appositamente per la strumentazione prevista, e brani della tradizione jazzistica arrangiati per la formazione. Il gruppo si consolida suonando in diverse rassegne jazz del Veneto tra Padova, Vicenza e Treviso, e successivamente anche in altri festival in Italia. Nel marzo 2018 partecipano alle finale del concorso ‘Chicco Bettinardi’ a Piacenza, dove risultano vincitori ex aequo della sezione gruppi.

Ad oggi, tutti i componenti del gruppo sono diplomati al conservatorio di Vicenza, ed hanno all’attivo numerose attività concertistiche e non solo.



In caso di maltempo l'evento si terrà nella Sala Concerti "M. Pobbe"