Pedalata Gravel nei Colli Berici

Giornata Colli Veneti Domenica 26 marzo. Gravel party on the Berici Hills.

Una pedalata gravel e mtb per ammirare valli e colli intorno a Vicenza in occasione della Festa delle Colline Venete

Il 26 Marzo 2023 è la giornata regionale dedicata ai Colli Veneti. Un grandissimo patrimonio naturalistico, storico, culturale, sportivo ed enogastronomico quello dei nostri colli e in particolare quello dei Colli Berici, ricchi di paesaggi unici, piccole contrade, chiesette, rocche e castelli, tradizioni popolari e prodotti tipici locali.

Coldiretti Vicenza, Into Prealps e Bici&Caffè SSD arl vogliono festeggiare questa ricorrenza con una pedalata aperta a gravel bike e mtb, sia muscolari che assistite, con un percorso che prima lambirà e poi risalirà i bellissimi Colli Berici.

Partenza h 9.00 da Piazza San Lorenzo, agri aperitivo presso Azienda Fagan Caterina ad Arcugnano e ritorno in Piazza dei Signori a Vicenza.

Iscrizioni qui: https://www.intoprealps.com/gravel-party-on-the-hills/