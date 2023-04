Pearl Jam tribute al Mamaloca

Il rock di Seattle dal 1991, un viaggio tra le sonorità alternative rock della band statunitense emblema del movimento Grunge, dal 2018 The White Tape interpreta con cura album storici dei Pearl Jam mantenendo al tempo stesso integrità e fedeltà verso lo stile personale di ciascuno dei musicisti che compongono la band tributo.

The White Tape é stata recentemente selezionata da Grunge Magazine di Seattle come UNICA BAND ITALIANA assieme ad altre 10 band provenienti da tutto il mondo per la registrazione di un tributo all' album Ten primo disco dei PEARL JAM.

VENERDÌ 7/4/2023 ALLE ORE 21:30

PEARL JAM tribute - THE WHITE TAPE @Mamaloca (VI)

Formazione

Nico Vento - voice & guitars

Gilles Rizzolo - bass & b. voc.

Ludovico Banali - guitars & b. voc.

Antonio Paone - guitars

Damiano Hinegk - drums

Info & tavoli 0444 041949

oppure 347 503 5098