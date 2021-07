Patrizia Laquidara propone un live a più corde, dove gli strumenti acustici (chitarre classica, acustica, elettrica e basso elettrico) dialogano con la voce, protagonista assoluta insieme alle canzoni.

Per il pubblico sarà come entrare nella casa di una persona e visitarne le stanze entro cui ogni spettatore potrà ascoltare una storia e ritrovare qualcosa di sé stesso, come dentro uno scrigno da cui attingere e da cui estrapolare canzoni in un intreccio di melodie che lascia spazio alla sorpresa e all’improvvisazione.

Oltre ai brani che fanno parte del suo percorso di cantautrice, durante il concerto l’artista presenterà canzoni scritte per lei da autori noti nella scena cantautorale italiana ( Mario Venuti, Fausto Mesolella, Carlo Fava, Giulio Casale, Joe Barbieri tra gli altri) e riproporrà alcune cover rivisitate e “rivestite” in chiave acustica.

Patrizia Laquidara sarà accompagnata da due musicisti che si alterneranno alla chitarra 7 corde, chitarra acustica, elettrica, classica, basso elettrico.

31 Luglio 2021 ore 21 Patrizia Laquidara in "Stanze", concerto al Teatro Remondini di Bassano del Grappa.