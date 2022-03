Patricia Zanco in 'Baciami', spettacolo ispirato da una scrittrice ucraina

Patricia Zanco porta in scena sabato 5 marzo (ore 21) al Ridotto del Teatro Politeama di Marostica «Baciami», ispirato alla figura e alle opere della scrittrice ucraina naturalizzata brasiliana Clarice Lispector. È il nuovo appuntamento della rassegna “La Cura” firmata da ATS Teatro di Comunità in collaborazione con la Città di Marostica.

Questa storia ha luogo in uno stato di emergenza e di calamità pubblica. Il filo che tiene sospeso il racconto è il destino e la lotta vitale. L’attrice si mette nei panni della scrittrice, che ha un’intensità sovrumana, recalcitrante, riluttante e a sua volta è uno dei personaggi che popolano la vicenda, vicenda che sfugge a una normale trama per seguire il passo della creazione artistica. Non si tratta di una semplice narrazione, è innanzi tutto vita primaria che respira. Il suo discorso incerto e obliquo si traduce nel modo più adeguato a dar voce a quelle “bocche balbettanti” che non riescono a protestare per la loro condizione di miseria e abbandono. Un funambolesco, disperato ma ironico tentativo di collegare i fatti che accadono a quel sentire profondo che dà senso alla vita. È anche un fuoco contro l’autoritarismo del discorso dominante. È un estremo tributo all’immaginazione: a quella parte della vita della mente che è consacrata ad accogliere in sé l’immagine dell’altro e la sua storia, a girarle attorno fino al momento d’intravedere una minima variante del destino di tutti. Ognuno è lo specchio segreto di chi gli sta di fronte. Tiriamo fuori dal cono d’ombra una vicenda umile ma resistente che ha dell’epico. La protagonista non è seduttiva ma non se ne rende conto e continua a sublimare i suoi gesti quotidiani in rituali che hanno tratti di quotidiana regalità.

Queste le parole dell’attrice anche in riferimento alla situazione attuale: “La guerra ? Ma come è possibile? Dunque? Potremmo continuare a farci domande e difficilmente usciremo dal labirinto dei soliti maschiocentrici creatori di morte e allora per tenere un equilibrio con la vita VENITE A TEATRO! Qui si parlerà dell’atto della creazione artistica e dell’attenzione necessaria. Con leggerezza e profondità, darò voce a Clarice Lispector scrittrice ucraina, ebrea e brasiliana; tanta roba ragazze/, venite per BACIAMI!”.

Sabato 5 marzo al Ridotto del Teatro Politeama

«Baciami», ispirato a Clarice Lispector, regia scena e luci Mattiuzzi/Zanco, con Patricia Zanco. Sound designer e regia del suono Francesco Del Bello. Produzione La Piccionaia, in collaborazione con il Teatro Stabile Veneto.