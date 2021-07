Pastasciutta antifascista con Osteria Popolare Berica

Storica Pastasciutta Antifascista organizzata in collaborazione con l’ANPI.

Anche a Vicenza, come a Casa Cervi, il 25 Luglio a Porto Burci si festeggia la caduta del fascismo e l'arresto di Mussolini offrendo un bel piatto di pastasciutta!



Il programma

Alle 18.00 reading “Come a casa Cervi” con Valentina Brusaferro e Alvise Camozzi, musiche di Igi Meggiorin

Dalle 19:00 Pastasciutta offerta come da tradizione

Alle 21.00 il grande ritorno dell'Osteria Popolare Berica



Prenotazione compilando il form

forms.gle/8QgSaedM9WBbi8P3A

Per normativa COVID gli ingressi al reading e al concerto sono limitati a 80 posti mentre di pastasciutta ce n’è di più.



Porto Burci con Arci Servizio Civile Vicenza · ANPI Vicenza · Libera Vicenza · Legambiente Vicenza · Circolo Cosmos · Fornaci Rosse · CISL · UIL · CGIL · SPI · ISTREVI · AVL VI · Brigata delle idee

