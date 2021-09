A passeggio con i rapaci

L'evento, a pagamento, propone una passeggiata naturalistica-didattica per i colli Berici in compagnia dei rapaci di falconeria zen.

Si prevede una prima parte didattica durante la quale verranno presentati i rapaci che parteciperanno alla passeggiata con noi. In seguito andremo a piedi per il bosco fino alle grotte di San Bernardino. (4,2 km andata e ritorno).

DOMENICA 19 AGOSTO DALLE ORE 09:00

La quota di partecipazione e' di € 25 adulti e €10 bambini dai 6 anni.

Per prenotazioni vi preghiamo di scrivere a info@falconeriazen.org

Ritrovo al parcheggio di Mossano dietro il capitello e nella zona verde sottostante ci aspetteranno i nostri rapaci che saranno presentati ufficialmente con una sessione didattica sulla loro biologia, anatomia ed etologia.

Dopo l'introduzione andremo in passeggiata a visitare le grotte di San Bernardino e porteremo con noi i rapaci che sara' possibile osservare da vicino e per chi se la sentiva' tenere sul pugno con la supervisione dei falconieri.

Non serve alcuna esperienza solo tanta curiosità' e voglie di imparare.

L'evento e' adatto a tutti, anche ai bambini sopra i 6 anni.