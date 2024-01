Passeggiata tra i presepi con gli alpaca

Prezzo non disponibile

Gli alpaca tornano tra i presepi di Maddalene! Una passeggiata di circa 5 km con una Guida Ambientale Escursionistica, accompagnata da buffi e simpatici animali, per scoprire presepi originali creati con cura dagli abitanti di questo piccolo borgo di Vicenza. Seguendo il passo lento degli alpaca, i partecipanti visitano Maddalene e la campagna vicentina che circonda il paese, alla ricerca di presepi.

Sabato 13 gennaio 2024 ore 14.00 e Domenica 14 gennaio 2024 ore 10.00.

Per questo evento, non uno, ma ben due allevatori accompagnano i partecipanti, pronti a rispondere a tutte le loro domande e curiosità sugli alpaca e sul territorio: A&alpaca e Allevamento Silpaca. Gli alpaca vengono condotti con capezza e lunghina dai partecipanti lungo un percorso pianeggiante, adatto anche ai passeggini. Durante l’evento, non è permesso portare cani.

Prenotazione obbligatoria sul sito www.aealpaca.it

Durata: 2h e mezza

Punto di ritrovo:

Parcheggio sotto la chiesa di SANTA MARIA MADDALENA VECCHIA

Strada Maddalene, Vicenza

Parcheggio: potete lasciare la macchina presso la Chiesa di Maddalene Vecchia, oppure presso il Cimitero.

Informazioni utili: abbigliamento adeguato alla stagione (ricordatevi berretto e guanti), scarpe comode e adatte ad una passeggiata, acqua