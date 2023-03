Passeggiata tra i luoghi delle donne illustri di Vicenza

Sabato 11 marzo 2023 al mattino con una passeggiata per le strade del centro della città di Vicenza il Sindacato pensionati della CGIL (SPI) propone una carrellata di figure femminili significative per la città berica.

Il programma prevede il ritrovo alle 9:30 in piazza Duomo davanti a ‘palazzo delle opere sociali. Proprio in piazza Duomo Manuela Brocco e Rossella Menegato appassionate promotrici di cultura locale racconteranno la figura di Elisabetta Caminer (illuminista di fine settecento).

In Contra’ de’ Proti verrà illustrata la figura di Ardemia Del Busto (figlia di un notaio del Seicento), In Contra’ Piancoli emergerà la storia di Polissena Scroffa (sposa per forza per ragioni patrimoniali); In piazza dei Signori sarà la volta di Allegradonna, l’invisibile moglie di Palladio. In piazzetta Santo Stefano davanti a palazzo Sesso si parlerà di Isabella Michiel (sconosciuta governatrice di Vicenza). A Palazzo Leoni Montanari invece di Beatrice Salvi (Risorgimento) e a Ponte Pusterla di Elisa Salerno, giornalista cattolica e femminista.

“Alcune sono piuttosto conosciute - afferma una nota del gruppo SPI di Camisano operativo per l’evento -, altre al contrario risultano ai più del tutto sconosciute. Alcune hanno lasciato un segno più o meno tangibile nella vita vicentina, mentre la storia di altre costituisce la viva testimonia delle eterne problematiche legate alla condizione femminile. Passando per i luoghi che le hanno viste protagoniste, se ne ripercorreranno le vicende attraverso i secoli”.

Oltre alla segretaria generale SPI di Vicenza, Chiara Bonato, alla giornata partecipa anche Mariangela Gritta Grainer già parlamentare e componente dell’associazione dedicata a Ilaria Alpi. La giornata poi prosegue alle 13 a Longare in via Roma con il pranzo (prenotare al 345 2986803, SPI Camisano) alla Trattoria Quattro Stagioni.

Per saperne di più e aderire:

https://www.spi.vicenza.it/emozioni-in-cammino-al-femminile/

Oppure telefonare allo Spi di Camisano al numero 345 2986803