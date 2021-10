Passeggiata serale: leggende cimbre a lume di candela

Prezzo non disponibile

Come provare forti emozioni nella notte più magica dell’anno? Nel buio cielo di montagna ci si inoltrerà nel bosco autunnale di Campomulo con la fioca e suggestiva luce delle lanterne che creeranno un’atmosfera d’altri tempi.

Passo dopo passo ci si avventura nelle gallerie del monte Cimone dove la guida racconterà tante curiosità e leggende dell’Altopiano.

Storie di streghe, sanguinelli ma anche di orsi e di lupi, vi faranno vivere un emozionante notte di Halloween in Natura.

Domenica 31 Ottobre 2021 dalle 20:30 alle 23.00



META: Monte Cimone - Altopiano di Asiago e dei Sette Comuni (VI)

LUOGO DI RITROVO: ore 20.30 al Parcheggio del Rifugio Campomulo. https://goo.gl/maps/Hh8tNF4SrD36kd3WA

Si parte a piedi dal punto di ritrovo.

DIFFICOLTÀ: difficoltà 2 su una scala da 1 (facilissimo) a 5 (impegnativo).

Il percorso è ad anello e non presenta particolari difficoltà tecniche. Il dislivello in salita è inferiore ai 300 m, non sono presenti tratti esposti.

DA PORTARE CON SÉ: scarponi da montagna, vestiario a strati adatto al clima montano, giacca impermeabile, acqua per tutta la durata dell’escursione (almeno 1,5 litri), un piccolo snack come la frutta secca.

COSTO: 20€ per l’escursione guidata con lanterna. 10€ per i ragazzi sotto i 15 anni.

INFO E PRENOTAZIONI: 3471836825 (WhatsApp, chiamate), info@asiagoguide.com, www.asiagoguide.com

La prenotazione è obbligatoria.

Obbligatoria dotazione personale di mascherina e gel disinfettante.