Passeggiata per la Valle dei Mulini e la Ghiacciaia

Breve escursione assieme a uno dei volontari della Pro Loco di Mossano per andare alla scoperta della Valle dei Mulini e della storica Ghiacciaia di Mossano.

La Valle dei Mulini è un'incantevole luogo dove passeggiare affianco allo scaranto di Mossano che alimentava i mulini presenti, alcuni di essi oggi recuperati.

La Ghiacciaia fu costruita nel 1887 con lo scopo di immagazzinare il ghiaccio il più a lungo possibile. Il ghiaccio era utilizzato per uso medico per abbassare le febbri alte di bambini e anziani. Nel 2002 è stata ristrutturata dalla Pro Loco di Mossano.

Partenza della camminata dalla piazza di Mossano.

DOMENICA DALLE ORE 09:00 ALLE 11:30 Mossano

Per sostenere le iniziative della Pro Loco e per un miglioramento qualitativo delle visite guidate è gradita una quota di partecipazione di 3.00€ a persona (bambini e ragazzi fino ai 15 anni esclusi).

Attenzione: si può partecipare solo muniti di mascherina e in osservanza della normativa in vigore sul Covid-19

Per visite di gruppo (min. 10 persone) in giorni diversi da quelli previsti dalla Pro Loco contattare:

- Giorgio 347.2914152