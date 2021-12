Passeggiata o ciaspolata al tramonto e ritorno in notturna

Passo dopo passo si percorrono dolci pendii che d’estate sono dediti al pascolo, incorniciati dai profumati boschi di faggio e abete per giungere alla dorsale di Cima Ekar.

Qui si apre uno splendido panorama sulla conca centrale dell’Altopiano dei Sette Comuni, reso ancora più magico dai caldi colori del tramonto in Montagna che rigenerano il corpo e la mente.

Quando sarà calato il buio, ci fermeremo ad osservare la miriade di stelle nel luogo scelto anche dall’università di Padova per una delle sue principali specole, dove la guida vi racconterà tante curiosità scientifiche e mitologiche!

Sabato 1 Gennaio 2022 dalle 15.30 alle 19.00

Passeggiata o ciaspolata guidata al tramonto e ritorno in notturna con Asiago Guide

META: Cima Ekar - Altopiano di Asiago e dei Sette Comuni (VI)

DIFFICOLTÀ: difficoltà 3 su una scala da 1 (facilissimo) a 5 (impegnativo)

Il percorso è ad anello e non presenta particolari difficoltà tecniche. Si sviluppa tra sentieri di montagna e strade sterrate. Il dislivello in salita è inferiore ai 300 m, non sono presenti tratti esposti.

Il percorso potrà subire variazioni per presenza di ghiaccio/ neve ma la difficoltà rimarrà invariata

DA PORTARE CON SÉ: scarponi da montagna, vestiario a strati adatto al clima montano, giacca impermeabile, acqua per tutta la durata dell’escursione (almeno 1 litro), un piccolo snack come la frutta secca, berretto, guanti, pila frontale.

COSTO: 15€ per l’escursione guidata. 5€ per i ragazzi sotto i 15 anni.

Eventuale noleggio ciaspole e bastoncini: 10€ a persona.

RITROVO: ore 15.30 parcheggio al Piazzale degli Eroi, 1, Asiago VI di fronte alla Pizzeria Wunderbar

INFO E PRENOTAZIONI: 3471836825 (WhatsApp, chiamate), info@asiagoguide.com, www.asiagoguide.com

La prenotazione è obbligatoria.

Obbligatoria dotazione personale di mascherina e gel disinfettante.