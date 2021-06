Passeggiata al Profumo di Lavanda con Spuntino

Una suggestiva passeggiata in Val Liona zona incontaminata dei Colli Berici che si concluderà nella serata all’interno di una “profumatissima” azienda agricola. Visiteremo una particolare selezione di erbe e fiori con cui si producono prodotti prelibati e profumati.

Farà da sfondo, a tutto questo, un meraviglioso CAMPO DI LAVANDA in piena fioritura.

Concluderemo la camminata all’azienda agricola Aurumnaturae che ci coccolerà con un delizioso SPUNTINO pieno di sorprese colori e profumi a chilometro zero.

𝗤𝘂𝗮𝗻𝗱𝗼?

Venerdì 11 giugno 2021.

𝗗𝗼𝘃𝗲?

In Val Liona (il punto esatto verrà comunicato al momento dell’iscrizione)

𝗔 𝗰𝗵𝗲 𝗼𝗿𝗮?

Dalle 19:30 alle 22:00

𝗣𝗲𝗿 𝗶𝗻𝗳𝗼 𝗲 𝗽𝗿𝗲𝗻𝗼𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶:

+39 339 657 2916

cammina.respira.rallenta@gmail.com

I POSTI SONO LIMITATI