Passeggiata in Altopiano: a caccia di erbe

Alla scoperta delle erbe spontanee dell'Altopiano con la guida di Wildflower che conosce e raccoglie erbe selvatiche officinali in luoghi incontaminati.

Wildflower è un'azienda agricola immersa nel bosco di Rubbio, frazione montana di Bassano del Grappa.

DOMENICA 10 APRILE - DOMENICA 24 APRILE

Dalle 9,30 alle 10, ritrovo a Rubbio, al tornante che porta al monte Caina. (qui il link per Google Maps https://goo.gl/maps/usbLLwoveP2w1Kpn8)

Ci si sposta con l’auto per qualche chilometro e si parte con la passeggiata: sarà un giro facile, con qualche salita (ma si va piano, non preoccupatevi!).

Poi si cercheranno le erbe spontanee commestibili che possono essere cucinate o usate in tisane e grappe.

Alle 12,30 ci sarà il picnic a base di erbe preparato da Marcello, si mangia, si beve e chiacchiera di erbe e ricette.

Alle 15,30 si ritorna alle auto.

Materiale ed Equipaggiamento

Chi lo desidera, può portare un coltellino, un cestino, carta e penna per scrivere gli appunti.

In montagna il tempo può variare rapidamente per cui può essere utile portare un k-way impermeabile con cappuccio o un cappellino, oltre alle scarpe adatte (da ginnastica vanno bene).

Costo. La quota è di 25 euro a persona per giornata, picnic incluso

Prenotazione. Tramite whatsapp al 347 3699666 oppure con email ad erbedellaltopiano@gmail.com

Condizioni Metereologiche. Se l’evento dovrà essere rinviato per pioggia si verrà avvisati il giorno prima.

Evento di WildFlower Erbe dell'Altopiano