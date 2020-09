Si verrà accompagnati in una bella camminata nella natura di 2 ore e mezza nelle suggestive colline di Breganze in sentieri panoramici tra boschi, ruscelli, prati in fiore e vigneti colmi di grappoli d'uva per scoprire la bellezza di queste colline nel loro massimo splendore che offrono ampi orrizzzonti sulla pianura e sui monti dal Montello al Pasubio, verso la fine della passeggiata si farà sosta alla cantina di Massimo Vitacchio viticoltore da 5 generazioni che farà visitare i vigneti della sua tenuta e poi con la sua meravigliosa famiglia ci si intratterà nel porticato della casa per degustare i loro vini e specialità gastronomiche

Passeggiata enogastronomica tra le colline di Breganze domenica dalle ore 15:00 alle 19:30

LUOGO DI RITROVO

ORE 15,00 in Piazza Mazzini a Breganze sotto al campanile

LA PASSEGGIATA

Un percorso ad anello di 7 km, adatto a tutti con un dislivello di 150 metri principalmente su sentieri e strade campestri

La piazza con il suo campanile sara' il punto di partenza e arrivo dell' itinerario ad anello che si sviluppera' tra la natura delle colline di Breganze

Durata prevista 2 ore e mezza di camminata , poi un' ora di degustazione circa e poi un' altra mezzoretta per arrivare tranquillamente a Breganze

LA DEGUSTAZIONE

Vini bianchi frizzanti e rossi della tenuta accompagnati da una selezione di formaggi e altre specialita' della casa infine gran finale con il vino piu' famoso di Breganze il Torcolato accompagnato da una buona fugassa

Contributo associativo passeggiata 5 eu , degustazione 15 eu

PRENOTAZIONE telefonare a Flavio al numero 366 41 69 094

oppure lasciare un messaggio per watsapp



L'evento si svolgera' nel rispetto delle norme antiCovid con posti limitati