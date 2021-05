Passeggiata Enogastronomica sui Colli Berici

DOMENICA 16 MAGGIO: un’intera giornata all’aria aperta, all’insegna della natura e dei prodotti genuini delle aziende locali, per scoprire l’autenticità dei Colli Berici (VI)

Lungo il percorso, sarete accompagnati da pillole di curiosità del nostro amico Anchel, fondatore del “Cammino di Adelaide”, un cammino che parte dai Colli Euganei fino ad arrivare ai Berici, in onore alla principessa Adelaide.

Dettaglio tour:

Ore 8.45: punto di partenza (e di ritorno) presso l’agriturismo di prossima apertura: “EL VECIO MAGAZIN”, Via Cognola n.18, Barbarano Vicentino (VI)

Ad accogliervi ci sarà una gustosa colazione, con caffè e dolci fatti in casa.

Terminata la colazione si partirà percorrendo il sentiero del Monte Cengia, con sosta obbligatoria al punto panoramico.

Si proseguirà verso San Giovanni in Monte, fino ad arrivare ad una bellissima area alberata, dove sosteremo per una degustazione dei buonissimi formaggi del caseificio “SAPORI DI MONTEGNAGO” di Villaga.

La camminata continuerà verso il la Contrà Tuberlini, passando per la Contrà Cimento, fino ad arrivare alle “tombe”, necropoli rupestri, con breve sosta fotografica.

Proseguiremo di poco per arrivare alla cantina “AZ.AG. FACCIN”, dove degusteremo il loro vino e il loro olio, accompagnati a buona fetta di cotechino, da loro insaccato!

Dopo la sosta in continueremo la passeggiata, per arrivare dopo una breve salita al punto di partenza, dove ci aspetterà il pranzo all’aperto (nel totale rispetto delle nome anti-covid), con un bis di primi, pasta agli asparagi e risotto con tastasale, e affettati dell’azienda stessa.

La fine del tour è prevista verso le ore 14.00.

Presso le aziende che visiteremo sarà possibile acquistare i loro prodotti (formaggi del caseificio, vino, olio e salumi dell’azienda Faccin), pagando al responsabile dell’azienda e trovando i prodotti direttamente all’arrivo del tour (stesso punto di partenza).

Grado di difficoltà: medio. Si consiglia l’uso di scarpe da trekking e abbigliamento comodo.

Lunghezza percorso : 10 km circa

Costo per l’intero tour enogastronomico : 38 euro cad.

Bambini sotto ai 10 anni (non compiuti): 27 euro cad.

Il prezzo comprende:

Colazione di benvenuto

Degustazione formaggi dell’azienda Sapori di Montegnago

Degustazione dei vini e dell’olio della cantina Faccin, accompagnati dal buonissimo loro cotechino

Pranzo con risotto agli asparagi selvatici e affettati dell’azienda stessa.

Assicurazione base

Organizzazione tecnica

Il prezzo non comprende

Tutto ciò non specificato alla voce “il prezzo comprende”.

Si raccomanda la puntualità.

Nota bene:

Si prega di segnalare per tempo eventuali allergie o intolleranze alimentari.

La passeggiata si farà con un numero minimo di partecipanti.

Evento a numero a chiuso .

E' obbligatorio l'uso della mascherina e il rispetto del distanziamento.

Durante tutta l'attività, pranzo incluso, si rispetteranno le norme anti-Covid.

In caso di maltempo l'evento sarà rimandato a data da stabilire.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Qui https://forms.gle/jWSvkpWmJ58GxtW27

Importante: non sono valide le prenotazioni senza una conferma scritta.