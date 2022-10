Una bella passeggiata nella natura nelle suggestive colline di Breganze in sentieri tra boschi ruscelli prati per scoprire la bellezza di queste colline con i colori dell'autunno.

DOMENICA 16/10/2022 ALLE ORE 14:30

Passeggiata enogastronomica tra le colline di Breganze

Una escursione di 2 ore e mezza con ampi orrizzzonti sulla pianura e sui monti dal Montello al Pasubio, verso la fine della passeggiata si sarà ospiti della cantina di Massimo Vitacchio viticoltore da 5 generazioni che con la sua meravigliosa famiglia accoglierà i visitatori nel porticato della casa per degustare i loro vini e specialità gastronomiche

LUOGO DI RITROVO

ORE 14,30 in Piazza Mazzini a Breganze portici a lato del campanile

LA PASSEGGIATA

Un percorso ad anello di 7 km, adatto a tutti con un dislivello di 150 metri principalmente su sentieri e strade campestri

La piazza con il suo campanile sara' il punto di partenza e arrivo dell' itinerario ad anello che si sviluppera' tra la natura delle colline di Breganze

Durata prevista 2 ore di camminata , poi un' ora di degustazione circa e poi un' altra mezzoretta per arrivare tranquillamente a Breganze

LA DEGUSTAZIONE

Vini bianchi frizzanti e un grande vino rosso riserva della tenuta accompagnati da una selezione di formaggi e salumi e altre specialità della casa infine gran finale con il vino più famoso di Breganze il Torcolato accompagnato da una buona fugassa

PER INFORMAZIONI, PRENOTAZIONI E PARTECIPAZIONE telefonare o inviare un messaggio anche watsapp a Flavio al numero 351 708 2838