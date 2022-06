Passeggiata enogastronomica a Castegnero

Indirizzo non disponibile

Domenica 12 giugno la Pro Loco di Castegnero propone una passeggiata enogastronomica lungo i sentieri del paese.

ore 14.30 – Partenza da Piazza Mercato

ore 15.00 – Arrivo presso Az. Agr. Margherita con possibilità di degustare e acquistare ciliegie e olio

ore 17.00 – Arrivo presso Az. Agr. Sermondi con degustazione di gelato artigianale e visione/acquisto della produzione BIO di formaggi e derivati e prodotti da forno.

ore 19.00 – Arrivo presso Az. Agr. Costalunga Vini con degustazione di vini e aneddoti sul borgo Costalunga e Villa Maffei

CENA (opzionale): piatto di pasta sul salese di Villa Maffei Costalunga

Contributo di partecipazione: € 5,00 senza cena – € 7,00 con cena

PRENOTAZIONI: info@prolococastegnero.com (indicare se si intende partecipare o meno alla cena).

Camminata di media difficoltà con presenza di tratti in salita, non adatta ai passeggini. Percorso per la maggior parte all’ombra, con la presenza di alcuni tratti al sole.