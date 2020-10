Passeggiata di San Martino a Villa Fogazzaro

Villa Fogazzaro-Colbachini, dimora in stile neoclassico che troneggia su un parco di 500.000 metri quadrati. Un’oasi di verde che disorienta per maestosità, punteggiata da romantici angoli visuale tra i quali perdersi: rade panoramiche, sentieri protetti da solenni cipressi secolari, morbidi avvallamenti tappezzati dalle argentee foglie di un fitto uliveto, un sinuoso specchio d’acqua attraversato da due ponticelli. Monumentali taxodium incorniciano le sponde del laghetto con foreste di pneumatofori. Su tutto, la calda tavolozza dei colori d’autunno. Passeggeremo lungo gli antichi sentieri calcati dal passo meditativo di don Giuseppe Fogazzaro: appassionato botanico. Fu lui ad ideare questo parco e ad affidarne la realizzazione all’architetto e paesaggista Antonio Caregaro Negrin. In queste atmosfere ha preso vita parte dell’ispirazione fogazzariana per la stesura di Piccolo Mondo Moderno.



Su questa terra prodiga di frutti, di bellezza e di ispirazioni si articoleranno le passeggiate guidate a cura del Muvec e di We Tour Guide. Accanto alla narrazione delle guide che vi accompagneranno alla scoperta di tanta bellezza paesaggistica e letteraria, si unirà il festoso scampanio del Gran Carillon suonato dal Carillonneur Livio zambotto mentre gusterete fumanti caldarroste preparate nel giardino delle campane.



INFORMAZIONI TECNICHE



Il pomeriggio sarà gestito su tre turni di visita. I gruppi saranno formati da non più di 30 persone. Dal secondo gruppo, l’accesso alla proprietà sarà possibile solo ad uscita del gruppo precedente.



Orari d’accesso di ciascuno dei tre gruppi: 14.30 – 16.00 – 17.30



I gruppi verranno formati secondo l’ordine di prenotazione.



La prenotazione è obbligatoria e possibile fino ad esaurimento posti.



L’evento si terrà con la formazione di almeno 2 gruppi e salvo indicazione ministeriali in materia di emergenza COVID.



In caso di maltempo, la manifestazione slitterà alla domenica successiva.



Biglietto intero: 15,00€



Per info su prenotazioni ed eventuali riduzioni sul biglietto:



mail: info@wetourguide.it



cell: 338 4103735