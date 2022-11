Passeggiata di S. Martino nel Parco di Villa Fogazzaro, museo delle campane

E’ arrivata la passeggiata di S. Martino nel Parco di Villa Fogazzaro-Colbachini il 13 novembre alle 14.30.

Un’immersione in un curato e vastissimo parco di 500.000mq tra storie, colori e sapori.

Uno spettacolare parco, una variopinta tavolozza boschiva che riluce di tutta la sua potenza chiaroscurale tardoromantica, il sottopasso, l’antico viale dei cipressi, la cima panoramica del colle: siamo invitati a catturare questi angoli visuale e a trasformarli in scatti pittorici.

La passeggiata al parco sarà condotta da un fotografo professionista. Con lui si individueranno quegli scorci tardo romantici che, se colti in un particolare attimo del giorno, rivelano la potenza emotiva del miglior tratto pittorico. Sarà come entrare in quadro di Friedrich per carpirne luci e suggestioni! Il pomeriggio continuerà con le coinvolgenti narrazioni dedicate al mondo della campana. Seguirà la visita al museo. E per finire scoppiettanti e bollenti caldarroste accompagnate dall’Elisir di San Martino.



Cit Antonio Fogazzaro: “… ho molto pensato a te, lunedì, qui a Montegalda, passeggiando in giardino, verso il tunnel e la fortezza che ha preso un colore più conveniente. Vi era una luce molto simpatica, quieta, mite, non allegra ma neanche triste, che dava un colore inglese alla bella prateria, ai gruppi sempreverdi, al bosco del monte. Sai, non il colore inglese che descrive Cornaro quando parla di Londra, ma il colore della campagna inglese che dicono tanto amabile.”

E’ richiesta prenotazione: scrivete a info@muvec.it

Equipaggiamento:

-Scarpe comode

-Fotocamera