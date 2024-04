Passeggiata di riconoscimento erbe spontanee con cena a tema

PASSEGGIATA DI RICONOSCIMENTO E DEGUSTAZIONE DELLE ERBE SPONTANEE

SABATO 11 MAGGIO 2024 ritorna l'appuntamento con Mariano Braggion, che ci porterà a conoscere e degustare le erbe selvatiche.

La PASSEGGIATA didattica sarà accompagnata dai racconti e leggende sulle ERBE spontanee.

Concluderemo con una deliziosa DEGUSTAZIONE in Agriturismo.

Il ritrovo per la partenza del percorso sarà alle ore 17:00 all' Agriturismo Bedin a Brendola.

Seguirà alle 19.00, per chi vorrà ASSAPORARE le erbe appena conosciute, la cena-degustazione.



Per INFO e PRENOTAZIONI scrivere a cammina.respira.rallenta@gmail.com oppure WhatsApp al 339 6572916.