Passeggiata antifascista a Malga Silvagno. Una storia non esiste se non viene raccontata!

Sui sentieri e nei luoghi dei partigiani garibaldini "Bepi", "Spartaco", "Masetti" e "Pirro" per ricordare il tragico eccidio di Malga Silvagno in cui vennero uccisi.

DOMENICA 19 GIUGNO ORE 10:00 PASSEGGIATA ANTIFASCISTA A MALGA SILVAGNO

Fontanelle di Conco (VI). Con la partecipazione dello scrittore UGO DE GRANDIS.

Il 30 dicembre 1943 a Malga Silvagno e nell'area circostante si consumò il brutale assassinio di quattro militanti comunisti: Giuseppe Crestani "Bepi", Ferruccio Roiatti "Spartaco", Tomaso Pontarollo "Masetti" e il partigiano non identificato conosciuto come "Zorzi"-"Pirro"-"Venezia". Questi vennero uccisi da alcuni membri del loro distaccamento partigiano animati da sentimenti anticomunisti e manovrati da esponenti badogliani del Comando Militare Provinciale.

Dopo circa settant'anni di oblio e varie forme di insabbiamento, il ricercatore storico Ugo De Grandis, attraverso un lavoro di ricerca sostenuto da una robustissima documentazione, è riuscito a ricostruire con chiarezza e dovizia di particolari l'intera vicenda e ha infine reso pubblico l'esito delle sue ricerche dando alle stampe il volume "Malga Silvagno. Il giorno nero della Resistenza vicentina" (I ed. 2011, II ed. 2021).

Domenica 19 giugno visiteremo alcuni dei luoghi in cui, quasi ottant'anni fa, si mossero i compagni e i loro assassini. Saremo guidati nella nostra passeggiata dallo storico Ugo De Grandis che integrerà l'escursione e le sue varie tappe con il racconto di quanto accaduto nella zona durante l'autunno-inverno 1943 fino al fatale 30 dicembre.

Vogliamo che questa sia molto più di una scampagnata, di un evento culturale o di un "pellegrinaggio laico", desideriamo che si tratti di un momento di presa di coscienza e di riappropriazione collettiva non solo di una storia colpevolmente dimenticata (quella di Malga Silvagno) e di un periodo storico (la Resistenza) ma anche di un territorio (l'Altopiano dei Sette Comuni), spesso considerato marginale e insignificante nel contesto bassanese, e di una pratica (il cosiddetto trekking) che, secondo noi, è un mezzo per esplorare e conoscere territori, restando al di fuori delle logiche consumistiche del turismo di massa, e non uno sport fine a se stesso.

NOTE TECNICHE

- Tipo di percorso: ad anello, principalmente su tracciati sterrati.

- Punto di partenza e arrivo (funge anche da parcheggio e area di concentramento): Ristorante Puffele - Via Puffele, 54 - Conco (Vicenza).

- Difficoltà percorso: T (Turistico)/E (Escursionistico).

- Durata escursione: dal mattino al pomeriggio inoltrato.

- Abbigliamento consigliato: abbigliamento comodo adatto ad escursioni in quota, in particolare si consigliano scarponi da trekking o scarpe tecniche.

ALTRE NOTE

- È necessaria la prenotazione per partecipare all'iniziativa.

- Pranzo al sacco. Ricorda inoltre di portare molta acqua.

- Porta il cane, ma assicurati che la situazione sia adatta a lui. Lo stress è molto dannoso per la salute dei nostri amici.

- Lascia a casa fascismo e anticomunismo. Sono pesi inutili in salita (e anche in ogni altra situazione).

- La partecipazione all'iniziativa è completamente gratuita.

INFO E PRENOTAZIONI

giornidifame@tutanota.com