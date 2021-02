Un itinerario che consentirà di conoscere Mussolente e l’area circostante da svariate prospettive. Un territorio ricco di biodiversità e di storia, contraddistinto da una forte presenza dell’uomo fin da epoche antiche.

Lungo il cammino, oltre a scoprire molte curiosità sulla fauna e la flora locali, avremo modo di osservare trincee e camminamenti risalenti alla Prima Guerra Mondiale e non solo. Non mancheranno approfondimenti sulla cultura e tradizioni locali ma anche sugli aspetti devozionali. Raggiungeremo infatti il settecentesco Santuario dedicato alla Madonna dell’Acqua, che ingloba parti considerevoli dell’antica pieve medioevale dedicata a San Pietro. Un’occasione unica per visitare questo territorio meraviglioso.

QUANDO: SABATO 20/2/2021 DALLE ORE 9:45

Passeggiata alla scoperta dei colli di Mussolente tra storia e natura

RITROVO: presso il parcheggio Piazza della Vittoria, Mussolente (VI).

DURATA: 3 ore e mezza circa soste incluse (variabile a discrezione degli organizzatori e delle condizioni meteo).

TARIFFE: € 13 per gli adulti. € 8 per i bambini e i ragazzi dai 7 fino ai 14 anni. Fino ai 6 anni gratis.

LUNGHEZZA: 7 km

DIFFICOLTÀ: medio-facile. Adatto a partecipanti dai 7 anni in su.

DISLIVELLO: 270 m.

EQUIPAGGIAMENTO:

Abiti comodi, possibilmente a strati, giacca o mantellina impermeabile, scarponi da trekking, almeno 1 lt di acqua a persona, snack, mascherina, guanti e gel disinfettante.

COME PARTECIPARE:

LA PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA E VA EFFETTUATA ENTRO DUE GIORNI PRIMA DELL’USCITA secondo una delle seguenti modalità:

compilando il modulo al seguente link: https://bit.ly/2KNlp0B

scrivendo una email a giulia@beescover.com;

inviando un messaggio su Whatsapp o telefonando al numero +39 324 5461686.

La conferma di prenotazione sarà data tramite comunicazione specifica a ciascun partecipante.

CONTATTI

www.beescover.com

giulia@beescover.com

Whatsapp/tel.: +39 324 5461686