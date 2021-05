Passeggiata al tramonto: andar per erbe

La primavera è la stagione ideale per conoscere e raccogliere le numerose erbe spontanee che crescono in questa zona, trascorrendo una giornata all’aria aperta. Accompagnati da una guida esperta impareremo a riconoscere alcune erbe selvatiche ricche di profumi e aromi i cui segreti alimurgici e curativi si tramandano di generazione in generazione.

Passeggiando lungo un percorso inedito nella zona di Campomezzavia, i caldi colori del tramonto accompagneranno i nostri passi tra i boschi di faggio e i pascoli ricchi in biodiversità tutta da scoprire!

Sabato 15 Maggio 2021 dalle 18.00 alle 20.30

Passeggiata guidata al tramonto sulle erbe spontanee ed i loro impieghi

META: Campomezzavia - Altopiano di Asiago e dei Sette Comuni (VI)

DIFFICOLTÀ: assegnamo una difficoltà 2 su una scala da 1 (facilissimo) a 5 (impegnativo)

Il percorso è ad anello e non presenta particolari difficoltà tecniche, non sono presenti tratti esposti. Si sviluppa tra sentieri di montagna e strade sterrate. Il dislivello in salita è inferiore ai 250 m

DA PORTARE CON SÉ: scarponcini da montagna, vestiario a strati adatto al clima montano, giacca impermeabile, acqua per tutta la durata dell’escursione (almeno 1 litro), eventualmente un piccolo snack come la frutta secca, crema solare, occhiali da sole, cappellino, pila frontale.

COSTO: 15€ per l’escursione guidata. 5€ per i ragazzi sotto i 15 anni.

LUOGO DI RITROVO: ore 18.00 al parcheggio dell’Albergo Ristorante Campomezzavia

Via Campomezzavia, 39, Asiago VI

Si parte a piedi dal luogo di ritrovo.

La prenotazione è obbligatoria. Obbligatoria dotazione personale di mascherina e gel disinfettante.

INFO E PRENOTAZIONI: 3471836825 (WhatsApp, chiamate), info@asiagoguide.com, messenger di Facebook @asiagoguide, www.asiagoguide.com